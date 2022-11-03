参考消息网11月2日报道 香港亚洲时报网站10月31日发表题为《拜登印太战略中的盲点》的文章，作者为美国国家利益中心特聘研究员、芝加哥全球事务学会客座高级研究员保罗·希尔。文章摘编如下：

“印太地区”的多数国家在地区议事日程的重点问题上与美国存在分歧。许多国家认为，美国对传统安全问题的关注以经济问题和气候变化为代价。

华盛顿已经提升对后两个问题的关注，但各方对于什么问题最重要仍存在不同观点，这将继续阻碍积极合作。而美国所能拿出的资源也将持续受限。

对优先考虑事项的分歧也表明，相关方顺应美国对华态度的意愿不同：在有些人看来，美国跟中国打交道时采取的态度过于对抗。该地区的许多领导人和战略思想家都表示，他们的国家不愿在美中之间选边站。

美国一再坚称不会强迫伙伴国作出这样的选择，但华盛顿的某些外交举动和言论表明，美国希望其他国家与美国保持一致。

美国的一些伙伴也对如何协调美国的各种倡议感到担忧。长期以来，东盟国家一直欢迎华盛顿在地区多边主义中支持“东盟中心地位”。但是，人们现在质疑美国的注意力是否正从东南亚的优先考虑事项上转移开来。

整个地区对美国本身的信心也是一个难以回避的问题。华盛顿2017年退出《跨太平洋伙伴关系协定》的举动削弱了人们对美国致力于该地区的信心，而所谓“印太经济框架”在很多人眼里只是有些粗劣的替代品。本地区有很多人都估计，在可预见的未来，国内政治将限制华盛顿在该地区的可靠程度。

华盛顿在多边外交经常强调，“包容性”非常重要。但是，美国越是避免把中国纳入地区倡议，其排斥并针对北京的意图就越明显。

他们似乎根本不考虑存在这种可能性，即北京或许与某些邻国有同样目标或者华盛顿地区议程的某些内容也是北京的意愿。美国的战略几乎完全把重点放在动员美国的盟友和伙伴上，暗中针对中国。

美国和中国作为世界上最强大的两个国家，必须想办法在关键的全球问题上展开合作以造福全人类。在本地区也应是如此，应当让两国在共同追求稳定、繁荣、互惠与和平共处的过程中都在地区多边主义中发挥关键作用。

因此，围绕地区安全，美国应当采取与中国合作而非完全针对中国的方式。

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