人民网伦敦11月2日电 （记者周卓斌）中国“建桥502”轮大副许波2日晚在伦敦获得国际海事组织颁发的2022年度“海上特别勇敢奖”。

国际海事组织当天在海上安全委员会第106届会议期间，举行了2022年度颁奖典礼。国际海事组织秘书长林基泽为许波颁发奖章。

2021年12月12日，接到搜救中心指令后，许波组织所在油轮前往山东烟台芝罘湾东北30海里海域搜寻营救沉没货轮“天丰369”落水船员。许波奋不顾身跳入海中，将救生绳系在两名落水船员身上。在成功将两人救起后，许波还对其进行了紧急救助，持续时间长达1小时40分钟。

许波在发表获奖感言时说，国际海事组织授予他的奖项，是对他个人和团队的鼓励，更是对中国海上搜救事业的肯定。“大海无情人有情，我是一名海员，如果再遇到这样危险的情况，我依然会毫不犹豫的跳海救人。”

“海上特别勇敢奖”是国际海事组织设立的国际海事领域重要奖项，每年评选一次，主要表彰那些在面临生命危险情况下，采取特别勇敢的行动，以超乎寻常的勇气，设法救援海上遇险人员生命、防止或最大程度减少对海洋环境损害的人们。本年度奖项共收到来自17个成员国和2个非政府组织的41个提名。

除许波获得本年度最高奖项外，中国北海救援局第一飞行队“B-7309”救援直升机组和浙江玉环籍渔船“浙玉渔82085”船员获得表扬信。

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