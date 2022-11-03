新华社北京11月2日电 国务院总理李克强11月2日下午在人民大会堂同来华进行正式访问的巴基斯坦总理夏巴兹举行会谈。

11月2日下午，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问的巴基斯坦总理夏巴兹举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为夏巴兹举行欢迎仪式。新华社记者 翟健岚 摄

李克强表示，中国和巴基斯坦互为全天候战略合作伙伴，是亲密友好邻邦和铁杆朋友。中方高度重视中巴关系，习近平主席同你友好会见，有力推动两国关系发展。中方愿同巴方弘扬传统友谊，拓展全方位合作，推动构建更加紧密的中巴命运共同体，造福两国人民，促进地区和平、稳定与繁荣。

李克强对巴基斯坦今年发生重大洪灾再次表示慰问，愿继续支持巴方开展灾后重建、增强应急管理能力，并向巴方提供力所能及的帮助。李克强表示，中方愿同巴方加强发展战略对接，深化在港口、交通、能源、产业和社会民生等领域的务实合作。稳步推进惠及民生的中巴经济走廊建设，注重合作项目的可持续性。以商签《维护在巴中方人员、项目和机构安全加强版工作方案》为契机，全力保障中方在巴人员、机构和项目安全。中方愿在做好防疫工作前提下确保两国航班平稳运行，保障双边人员健康、有序往来。

夏巴兹表示，巴中是亲密兄弟，巩固和发展对华友好关系是巴外交政策基石。巴方在涉及中方核心利益和重大关切的问题上始终坚定支持中方，衷心感谢中方为巴经济发展和灾后重建提供的宝贵帮助，愿同中方一道积极推进中巴经济走廊建设，加强农业、基础设施、清洁能源等领域合作，推动巴中关系迈上新台阶。夏巴兹强调，巴方不会容忍破坏巴中友谊的行径，将尽最大努力、采取一切措施保障在巴中方人员和机构安全。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈后，两国总理共同见证了经贸投资、电子商务、数字经济、文化、执法安全等多项政府间合作协议的签署。

会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为夏巴兹举行欢迎仪式。

王毅、何立峰等出席上述活动。

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