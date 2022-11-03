新华社北京11月2日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部2日说，在获得乌克兰方面相关书面保证后，俄方决定恢复执行黑海港口农产品外运协议，土耳其总统埃尔多安同日对此予以证实。法国总统马克龙1日在与乌克兰总统泽连斯基通话时表示，法国将加强对乌克兰的军事支持，尤其是在防空方面。

——俄国防部2日发表声明说，在国际组织参与和土耳其协助下，黑海粮食外运联合协调中心1日从乌方获得“不利用粮食走廊和农产品出口的乌港口对俄采取军事行动”的必要书面保证，尤其是乌方正式保证“海上粮食走廊将仅根据农产品外运协议和联合协调中心相关规定使用”。声明说，俄方认为目前获得的保证“似乎已足够”，遂恢复执行农产品外运协议。

——土耳其总统埃尔多安2日在其领导的土耳其正义与发展党的议会党团会议上说，俄国防部长绍伊古已与土国防部长阿卡尔通话，告知农产品外运协议将于土耳其时间当天中午12时起恢复执行。

——俄外交部发言人扎哈罗娃2日表示，俄方始终对任何形式的谈判和接触持开放态度，从不关闭就乌克兰问题展开对话的大门，但俄方将从现实情况、自身目标和国家利益出发。

——法国总统府1日发布公报说，法国总统马克龙当天与乌克兰总统泽连斯基通话讨论乌克兰局势。马克龙在通话中表示，法国将加强对乌克兰的军事支持，尤其在防空方面。马克龙还说，乌克兰供水和供电基础设施受俄方攻击遭到严重破坏，法国决心支持乌克兰度过即将来临的冬季。

——据俄国防部消息，俄防长绍伊古1日在国防部会议上说，俄军通过打击乌克兰关键基础设施正在有效削弱乌克兰的军事潜力。他还表示，俄部分动员工作已经完成，目前有8.7万人在经过额外军事训练后被派往战区。此外，俄军近两周打死190多名乌军外国雇佣兵，并摧毁乌军74辆坦克、235辆装甲车、两套“海马斯”多管火箭炮等武器装备。（参与记者：刘恺、熊思浩、徐永春）

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