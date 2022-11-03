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中方呼吁国际社会努力确保每个难民都受到保护

2022年11月03日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月2日电 中国常驻联合国副代表耿爽2日在安理会听取联合国难民事务高级专员通报时发言表示，中国将一如既往支持联合国难民署和难民事务高级专员工作，国际社会要加大筹集资源力度，努力确保每个难民都受到保护。

　　耿爽说，当前，世界各地难民问题的严峻性和复杂性进一步凸显。2022年全球难民和流离失所者总数首次突破1亿。这一群体的人道需求不断扩大，而对他们的人道供资却严重不足，联合国难民署等人道机构被迫降低救济标准，这些都让人倍感忧虑。

　　耿爽说，国际社会要继续发扬人道主义精神，加大筹集资源力度，加强多边双边合作，努力确保每个难民都受到保护。发展中国家接收了全球83%的难民，发达国家要切实履行援助承诺，帮助发展中国家缓解压力。要坚持“非政治化”原则处理难民事务，坚决杜绝利用难民身份包庇恐怖和犯罪分子，维护难民保护体系的公信力。

　　耿爽表示，武装冲突同难民问题密切相关，安理会应为缓解难民困境发挥积极作用。要履行好维护国际和平与安全的首要责任，推动政治解决热点问题，为解决难民问题提供和平的环境。要支持维和特派团在授权范围内，为联合国难民署等人道机构开展救援提供力所能及的协助。要加强同建设和平委员会等机构合作，积极推动冲突后地区加快战后重建，为难民重返家园创造有利条件。

　　耿爽就解决乌克兰危机、巴勒斯坦问题、叙利亚危机、阿富汗战争等导致的难民问题阐述了中方主张。他强调，非洲是难民局势最集中、最突出的大陆，中方呼吁联合国难民署继续将非洲作为工作优先，继续为非洲国家筹集资源、提供支持，继续向非洲难民施加援手、雪中送炭。

(责编：燕勐、崔越)

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