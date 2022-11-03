□ 高 乔

近日，又有国家向金砖国家的“朋友群”发出了“好友申请”：就在沙特王储萨勒曼公开表达沙特希望加入金砖机制的愿望之后，同样作为地区大国的印度尼西亚，近日也正式表达了希望加入金砖机制的愿望。印尼驻俄罗斯大使塔瓦雷斯表示：金砖机制拥有一系列优点，对印尼“极具吸引力”。

金砖合作缘何具有巨大吸引力？全面务实的合作机制是关键。金砖国家合作已经形成了以领导人会晤为引领，包括外长会晤、安全事务高级代表会议等在内的全方位合作架构。自2010年南非加入金砖国家合作机制以来，金砖五国建立了多种务实合作机制，形成了政治安全、经贸财金和人文交流“三轮驱动”合作架构，制度建设卓有成效。金砖国家携手构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，成为国际舞台中不容忽视的建设性力量。

金砖国家正式开启合作16年来，取得了实实在在的成果。当前，金砖国家人口占全球40%以上，经济总量占全球的23%，贸易总额占全球的18%，吸引外资占全球的25%，是全球经济中举足轻重的新兴力量。2021年，新开发银行成功完成首批扩员，银行永久总部大楼在上海浦东新区正式交接。今年，中国福建厦门尝试“买在金砖”及金砖国家特色商品直播带货等系列活动，探索金砖国家在跨境电商领域的合作新模式。金砖国家在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域不断加强务实合作，为世界经济复苏注入推动力。正如埃及《金字塔报》评论所言：“金砖国家是全球经济中不可忽视的重要力量。”

如今，“金砖+”进一步加强了金砖合作机制的吸引力。2017年厦门会晤上，中国提出“金砖+”合作理念。5年来，“金砖+”模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。2022年5月，作为“金砖+”合作模式的意向国家，阿根廷、埃及、印度尼西亚、哈萨克斯坦、尼日利亚、阿联酋、沙特阿拉伯、塞内加尔、泰国的官员和外长首次受邀参加金砖国家外长线上会议。会议发表的联合声明宣布，各国支持进一步讨论扩大金砖国家扩员进程。金砖合作机制扩容继续稳步推进。

中国是2022年金砖主席国。今年以来，中国发起金砖国家加强供应链合作倡议、贸易投资与可持续发展倡议，通过了海关合作与行政互助协定、粮食安全合作战略，首次举办应对气候变化高级别会议，成功举办包括旅游部长会、能源部长会、灾害管理部长会在内的近130场会议和活动，全力推进金砖国家各领域合作。中方主办的20余场“金砖+”活动，推动更多发展中国家以适当方式参与到金砖合作中来，“金砖+”合作模式为新兴市场国家和发展中国家提供了新的合作平台。

金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。在世界格局动荡变革的当下，不断引入新鲜血液、提供积极动能的金砖合作机制，既推动了世界经济的复苏发展和国际形势的安全稳定，也将为推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展而贡献力量。

(责编：高歌、崔越)