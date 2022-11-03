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搭建起开拓中国市场的重要平台（国际论坛）

汤之敏
2022年11月03日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　即将举行的第五届进博会将向世界表明，中国坚持对外开放的基本国策，不断以自身新发展为世界提供新机遇

　　

　　中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。当前，经济全球化遭遇逆流。中国举办进博会是主动向世界开放市场的重大举措，是支持经济全球化的有力行动。

　　进博会为各国企业搭建起开拓中国市场的重要平台，与中国政府为完善市场准入、优化营商环境、打造开放新高地而推出的一系列配套措施相呼应，有助于以中国的开放发展激活世界经济的一池春水。即将举行的第五届进博会将向世界表明，中国坚持对外开放的基本国策，不断以自身新发展为世界提供新机遇。在当前复杂多变的国际形势下，中国正为建设开放型世界经济而积极作为。

　　桃李不言，下自成蹊。参加第五届进博会的世界500强和行业龙头企业超过280家，回头率近90%，这反映出各国企业对中国市场的重视和期待。中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，市场规模巨大。2021年，中国人均国内生产总值超过1.2万美元，社会消费品零售总额达到44.1万亿元人民币，进口总额2.69万亿美元，占世界进口总额的比重达11.9%，是全球最有潜力的消费市场。

　　泰国等东盟国家许多企业都希望进入广阔的中国市场，分享中国的发展机遇。东盟2020年和2021年连续成为中国最大贸易伙伴，2021年中国从东盟国家的货物进口额接近4000亿美元。东盟出口中国的货物中既有供应链产品，也有来自东盟各国别具特色的农矿业和制造业产品，扩大对华贸易对东盟国家发展经济、增进民众福祉具有重要意义。东盟企业热切希望通过进博会这个通向中国市场的“金色大门”，在农产品、食品、医疗旅游等众多领域与中国采购商开展合作。

　　期待第五届进博会释放更多中国扩大开放的积极信息，期待不断发展进步的中国给世界带来更多发展机遇。

　　（作者为泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月03日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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