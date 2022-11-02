应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲于10月30日至11月2日对中国进行正式访问。10月31日，两位领导人在北京人民大会堂举行会谈。双方一致表示，推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

阮富仲是习近平在中国共产党二十大后会见的首位外国领导人。此访也是阮富仲在越共十三大后首次出国访问。在中越两国社会主义事业都进入承前启后的新发展阶段之际，两党最高领导人一致表示巩固传统友谊、加强战略沟通、增进政治互信、妥善管控分歧，从战略高度为新时代中越关系发展指明了方向。美国外交学者网站发文称，阮富仲对中国进行正式访问，既是中共与越共两党特殊关系的突出体现，也是中越两国关系稳步发展的积极信号。

会谈中，习近平总书记强调，中国、越南等社会主义国家立足本国实际、顺应时代潮流，成功探索符合自身国情的现代化道路，社会主义日益焕发出蓬勃生机。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。越南革新30多年来，成为地区乃至全球经济增长最快的国家之一。中越社会主义现代化建设的成功，为广大发展中国家提供了有益借鉴，为人类进步事业作出了积极贡献。

中国共产党二十大明确宣示，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。越南也在加紧落实去年越共十三大确定的发展目标，将加快推进工业化上升为国家发展战略。在中越两国全力推进社会主义现代化建设的道路上，不可避免会面对十分复杂的国际环境和严峻的风险挑战。这也是为何习近平总书记强调，“决不让任何人干扰我们前进的步伐，决不让任何势力动摇我们发展的制度根基。”

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。中越关系如何进一步发展？习近平总书记提出三点建议：双方要坚持社会主义前进方向、夯实社会主义经济基础、弘扬传统友谊。阮富仲总书记表示，完全赞同习近平总书记对发展两党两国关系提出的重要建议。

中越同为共产党领导的社会主义国家，政治制度相同、理想信念相通、发展道路相似。习近平总书记指出：“对社会主义事业和中越关系而言，坚持正确政治方向是第一位的。”新形势下，中越两党加强治党治国理政经验交流互鉴，牢牢把握两国关系大局和发展方向，社会主义也将越发生机勃勃。

从经济层面看，中越互为重要的经贸合作伙伴。近年来，中国“一带一路”倡议和越南“两廊一圈”战略加快对接，不断提升经贸合作水平。中国连续多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国，2021年双边贸易额突破2300亿美元。会谈中，习近平强调“深化两国在医疗卫生、绿色发展、数字经济、应对气候变化等领域合作”，这为中越两国务实合作指明了发力点。

中越两国山水相连，有着“同志加兄弟”的传统友谊。新冠肺炎疫情发生后，越南是最早向中国捐赠医疗物资的国家之一。当疫情在越南蔓延时，中国是向越南提供疫苗数量最多、速度最快的国家之一。新形势下，中越传承发扬传统友谊，将为两国关系发展注入不竭动力。

作为两大发展中国家，中越在多边事务中加强沟通协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，共同维护多边主义和国际公平正义，也将促进地区和世界和平发展。阮富仲在会谈中强调“坚定奉行一个中国政策，坚决反对任何形式的‘台独’分裂活动，不同台湾发展任何官方关系”，再次体现了对中国的坚定支持。

“共饮一江水，朝相见、晚相望”——这首越南民众耳熟能详的歌曲《越南—中国》唱出了两国山水相连的情谊。面向未来，中越坚持两党最高领导人的战略引领，不断赋予两国传统友谊新的时代内涵，必将推动两国关系迈上新台阶。时间将继续见证——“中越是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴，是致力于人类和平与进步事业的命运共同体。”（国际锐评评论员）

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