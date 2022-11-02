这是10月24日拍摄的国家会展中心（上海）南广场。新华社记者 方喆 摄

新华社上海11月2日电（记者杨有宗、周蕊、郑钧天）第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办，作为第五届进博会六大展区之一，技术装备展区汇聚前沿技术和高端装备，集中展示了行业智能化、低碳化等最新成果。

创意展品、硬核展品齐亮相

不需要到户外，就可以身临其境在足球场进行训练。日本爱普生公司将在本届进博会展示投影足球方案，通过工程投影机，打造沉浸式足球训练场。

参展商欧姆龙不仅将其展台面积提升至560平方米，还带来了第七代乒乓球机器人，可以与参展观众进行互动。在西门子展台，观众可以在“工业元宇宙”中沉浸式体验数字化工厂规划，体验数字化工厂的产线升级方案。

10月31日，国家会展中心（上海）内布展工作正有序进行。新华社记者 王翔 摄

日本株式会社天田是第三次参加进博会，本届进博会上，该企业将展示新一代全自动钣金折弯加工系统。天田（中国）有限公司副董事长古郡崇说，与去年相比，今年的展品多了一个机械臂，操作人员只要按下一个开始键，之后的工序都能在数字技术的操控下自动完成，解决了小件加工过程中定位难、人工作业危险性高等难题。

新设人工智能专区

第五届进博会技术装备展区新增了人工智能专区，并设立了沉浸式体验区，涵盖运动、办公、工业、教育、艺术、餐饮、娱乐等七大应用场景。

本届进博会上，连续五次参展的美国企业高通，将展出“骁龙数字底盘”所涵盖的一系列汽车解决方案，包括骁龙汽车智联平台、骁龙座舱平台等。“从2020年起，骁龙座舱平台已经支持中国汽车品牌推出了超过50款车型，包括长城、小鹏、蔚来、理想等众多品牌。”高通公司中国区董事长孟樸说。

德州仪器中国区大众市场总经理王运健说：“在往届进博会上，德州仪器与多家工业、汽车等领域客户达成合作，充分感受到了中国大市场的活力与机遇。”

绿色低碳成热词

绿色低碳是进博会技术装备展区的关键词之一。东芝将在本届进博会展示碳捕捉技术，该技术可将火力发电厂等排放源头产生的二氧化碳进行分离、回收、储存以及利用，从而避免将温室气体直接排入大气。

东芝中国董事长兼总裁宫崎洋一说，依托多年来在电力、能源、交通等基础设施领域积累的丰富经验和技术创新，东芝将充分发挥数据的力量，不断创造新的价值。

10月31日拍摄的布置中的第五届进博会展区。新华社记者 王翔 摄

进博会期间，蒂森克虏伯将展示目前全球最大的20兆瓦碱水电解标准模块的模型。蒂森克虏伯大中华区首席执行官高岩说，“中国是蒂森克虏伯除德国本土以外最重要的战略市场之一，我们对中国市场充满信心。”

在本届进博会上，施耐德电气将围绕“数字赋能，全程减碳”主题，全方位展示减碳成果。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，“我们期待通过进博会这一平台，携手更多中国伙伴加快数字化和绿色低碳双转型。”

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