新华社北京11月2日电 国家主席习近平11月2日上午在人民大会堂会见来华进行正式访问的巴基斯坦总理夏巴兹。

习近平指出，欢迎你来华访问，感谢你第一时间来信祝贺中国共产党第二十次全国代表大会召开。中国和巴基斯坦是好朋友、好伙伴、好兄弟。近年来，两国在世界变局乱局中相互支持、砥砺前行，彰显中巴“铁杆”情谊。中方始终从战略高度和长远角度看待中巴关系，始终将巴基斯坦置于周边外交的优先方向，愿同巴方提升全方位战略合作水平，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为中巴全天候战略合作伙伴关系注入新动力。

习近平强调，中方赞赏巴方坚定推进对华友好合作，感谢巴方在涉及中国核心和重大关切问题上支持中方，将坚定支持巴方维护国家主权和领土完整、发展利益、民族尊严，坚定支持巴基斯坦实现稳定团结、发展繁荣。中方对巴基斯坦人民遭受特大洪灾深表同情，将追加提供紧急援助，帮助巴基斯坦灾后重建，支持巴方恢复灾后农业生产，加强防灾减灾、应对气候变化合作。

习近平介绍了中国共产党第二十次全国代表大会取得的重要成果。习近平指出，中国将继续坚持对外开放基本国策，不断以中国新发展为包括巴基斯坦在内的世界各国提供新机遇。中方愿同巴方深化发展战略对接。双方要用好中巴经济走廊联合合作委员会机制，以更高效率推进中巴经济走廊建设，将其打造成“一带一路”高质量发展示范性工程。要加快推进瓜达尔港配套基础设施建设，发挥港口对地区联通发展的辐射带动作用。双方要共同努力，为早日实施一号铁路干线升级改造项目和卡拉奇环城铁路项目创造条件。中方欢迎巴基斯坦扩大优质农产品对华出口，愿同巴方拓展数字经济、电子商务、光伏等新能源合作，扎实推进农业、科技、民生等领域合作，将继续为巴方稳定金融形势提供力所能及的支持。中方支持中国工业强省同巴方结对子推进产业合作，希望巴方提供良好营商环境。我高度牵挂在巴中国人的安全问题，希望巴方为赴巴基斯坦开展合作的中国机构和人员提供可靠安全环境。

习近平指出，当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对高度不确定的世界，双方要站在历史正确的一边，保持在国际多边机制中的高水平合作，在重大国际地区问题上密切配合，维护真正的多边主义，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益，为世界提供确定性和正能量。中方愿同巴方一道，推动落实好全球发展倡议和全球安全倡议，推动全球经济治理体系朝着更加公正合理、普惠共赢的方向发展，构建人类命运共同体，为两国发展提供有力保障，为世界和平稳定和共同繁荣作出更多贡献。

夏巴兹表示，我非常荣幸成为具有里程碑意义的中共二十大成功召开后首批受邀访华的外国领导人之一，这充分彰显了巴中之间的深厚“铁杆”情谊。我谨代表巴基斯坦政府和人民再次热烈祝贺习近平主席当选连任中共中央总书记。过去十年来，在习近平主席英明领导下，中国取得了堪称时代奇迹的伟大发展成就，并在国际上坚持多边主义，推动团结和合作，为维护世界和平与发展作出重要贡献，充分展现出负责任大国风范。世界离不开中国，没有任何势力能够孤立遏制中国发展。相信习近平主席的远见卓识不仅将继续领导中国创造更加辉煌的成就，也将引领世界走向更加光明的未来。

夏巴兹表示，深化巴中全天候战略合作伙伴关系是巴外交政策基石和社会各界共识。衷心感谢中国政府和人民为巴方抗击新冠肺炎疫情提供宝贵帮助，并在巴遭受特大洪灾后提供慷慨援助。没有任何国家像中国这样真心诚意帮助巴基斯坦等发展中国家。巴方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方在台湾、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场，希望学习借鉴中国治国理政成功经验，坚持自力更生，同时深化同中国各领域合作，从而更好实现自身发展，这是巴未来前进方向和唯一选择。中巴经济走廊建设对巴经济社会发展产生了深远影响，巴方愿同中方一道，持续推进高质量共建“一带一路”，希望中方大力支持推进一号铁路干线升级改造和卡拉奇环城铁路等重要基础设施项目建设。巴方将进一步强化安保措施，全力保护在巴中国机构和人员的安全。巴方全力支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，愿同中方加强在国际地区事务中沟通协作，为维护世界和平与发展作出积极贡献。巴中友谊坚不可摧，巴方将永远同中国坚定站在一起。

会谈结束后，习近平在人民大会堂金色大厅为夏巴兹举行了欢迎宴会。

王毅、何立峰等参加上述活动。

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