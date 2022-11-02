中国日报网11月1日电 （记者 董静）10月31日，“2022中国有约A Date with China”国际媒体主题采访团走进浙江嘉兴海盐县雪水港村，40余名外国媒体驻华记者、在华外籍网络名人及中国网络媒体记者在这里领略民俗文化之美，感受传统文化在传承中焕发的生机。

金秋落叶、田间公路、欢歌起舞……一幅幅美丽乡村的剪影跃然匾上。这些色彩炫丽的“蚕匾画” 吸引人们驻足拍照、观赏。外国记者和在华外籍网络名人还踊跃体验了蚕匾画的绘制。

“蚕匾画”是海盐民间画特色之一，是以蚕匾作为载体，用毛笔勾线、均色，创作出富有地方特色的作品。民间艺人在蚕匾上勾勒幸福画卷，装饰美丽乡村。

来自英国的中国日报外籍专家沃伦·辛格·巴特莱特在手工艺人的指导下体验了蚕匾画绘制。

这是温州大学美籍副教授金伯利正在体验蚕匾画绘制。

土耳其籍网络名人阿里正在全神贯注地制作蚕匾画。

中国日报网副总编辑李军（左）与中国日报外籍专家沃伦·辛格·巴特莱特在蚕匾画前合影留念。

在体验过蚕匾画绘制后，采访团来到雪水港村的“米酒记忆馆”。雪水港村有着悠久的米酒酿制历史，村里的“雪米酒酿制技艺”被评为海盐县级非物质文化遗产。近年来，雪水港村积极复活本村特有的米酒、青团、香囊等农特产品制作，建设米酒记忆馆，唤醒乡土记忆。一杯甘甜的米酒倒映出雪水港村的村落历史文化，展现了一代代村民的奋斗历程。

采访团正在品尝雪水港村的米酒和特色小吃。

来自巴基斯坦的浙江大学留学生（左）正在品尝雪水港村的特色尺糕。

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