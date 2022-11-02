新华社北京11月1日电 国务院总理李克强11月1日上午在钓鱼台芳华苑会见来华进行正式访问的越共中央总书记阮富仲。

11月1日上午，国务院总理李克强在北京钓鱼台芳华苑会见来华进行正式访问的越共中央总书记阮富仲。新华社记者 谢环驰 摄

李克强欢迎阮富仲访华，他表示，中越是全面战略合作伙伴，拥有广泛共同利益。昨天，习近平总书记同你举行了亲切友好、富有成果的会谈，达成广泛共识，并全面介绍了中共二十大的主要情况，表明中方愿同各方携手共促世界和平稳定与发展繁荣。中方高度重视发展同越南的关系。中越互为友好近邻，双方要从战略高度和长远角度出发，保持高层交往，加强交流互鉴，深化发展战略对接，以中越关系的稳定性应对当前世界的不稳定、不确定性。

李克强指出，中方愿同越方落实好双方业已达成的成果和共识，发挥地理邻近、产业优势互补等便利条件，推动两国经贸合作不断升级，加快推进重点领域合作。中方愿从越南进口更多适销对路的农产品，共同保持中越边境口岸贸易畅通。

李克强表示，中国高度重视发展同东盟的关系。今年东亚合作领导人系列会议举行在即，中方愿同东盟国家巩固睦邻友好，推动各领域合作取得更多丰硕成果，共同维护南海和平稳定，为各自发展营造良好环境，更好造福地区人民。

阮富仲表示，昨天我同习近平总书记进行了亲切友好会谈，将发表联合声明，还达成许多共识和多项合作成果。此访彰显了越中关系的特殊友好。越方愿同中方落实好双方共识，进一步增进了解，促进合作，共谋发展，增强“同志加兄弟”的关系，用实实在在的合作成果更好造福两国人民。

中共中央政治局委员、国务委员兼外交部长王毅，中共中央政治局委员、全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等参加会见。

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