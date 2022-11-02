11月1日下午，国务院总理李克强在北京人民大会堂主持上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议。会议以视频方式举行。新华社记者 岳月伟 摄

新华社北京11月1日电 国务院总理李克强11月1日下午在人民大会堂主持上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议。哈萨克斯坦总理斯迈洛夫、吉尔吉斯斯坦总理扎帕罗夫、俄罗斯总理米舒斯京、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫，印度、巴基斯坦外长以及观察员国代表等与会。会议以视频方式举行。

李克强在讲话中表示，上合组织成立21年来，为维护地区和平稳定、促进各国发展繁荣作出了重要贡献。在今年9月举行的上合组织撒马尔罕峰会上，各方就上合组织发展达成新的共识。习近平主席倡导携手建设和平、稳定、繁荣、美丽的美好家园。当前国际和地区形势深刻复杂演变，世界经济增长乏力，各种不稳定不确定因素相互交织。与此同时，维护和平、促进发展仍是时代潮流，也是人心所向。中方致力于深化同“上合大家庭”成员的政治互信、互利合作和友好交流，大力弘扬“上海精神”，共同造福各国人民。

李克强就推进上合组织合作提出五点建议：

一是维护安全稳定，营造良好发展环境。中方愿同各方不断深化执法安全合作，为各国经济社会发展提供保障。二是扩大贸易投资，促进地区经济复苏。共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，支持建设开放型世界经济，提高贸易和投资便利化水平。三是加强互联互通，实现区域融合发展。继续推动发展战略对接，提高口岸通关效率，维护区域产业链供应链韧性与稳定。四是助力可持续发展，增强抵御风险能力。提升地区国家粮食和能源供应保障水平，均衡有序推进绿色低碳转型。五是密切人文交流，增进民心民意相通。充分发挥教育、文化、科技、新闻等合作机制作用，办好明年“上合组织旅游年”活动。

李克强在介绍中国经济形势时表示，今年以来，受国内外错综复杂因素影响，中国经济运行一度面临超预期下行压力，二季度前期明显下滑。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价，通过深化改革更大激发市场活力和社会创造力。经过努力，中国经济及时扭转下滑势头、二季度实现正增长，三季度增长3.9%、呈现回稳向上的态势。我们将有力促进经济平稳健康可持续发展。中国有1.6亿多户市场主体，人民勤劳智慧，这是经济发展最大韧性和底气所在。我们将继续推动稳经济一揽子政策举措全面落地、充分显效，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。

李克强指出，前不久召开的中国共产党第二十次全国代表大会对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。中国将坚持改革开放基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，开放的大门只会越开越大。坚持走和平发展道路，积极参与全球治理体系改革和建设，同各方携手共促世界和平稳定与发展繁荣。

与会各方积极评价上合组织各领域合作取得的重要成果，并表示，上合组织已成为有效的国际合作平台，在维护成员国互信、推动成员国发展、促进地区和平安全方面发挥着越来越重要的作用。各方愿进一步挖掘合作潜力，完善合作机制，加强经贸、投资、创新、环保、农业、人文、互联互通、数字经济等领域合作，坚持多边主义，共同应对粮食、能源安全和气候变化等挑战，增进各国人民福祉，促进地区和世界稳定与繁荣。

会议发表联合公报，批准上合组织经贸、数字经济等领域多项合作文件和决议。

中共中央政治局委员、国务委员兼外交部长王毅，中共中央政治局委员、全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等出席会议。

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