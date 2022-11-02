应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲于10月30日起对中国进行正式访问。10月31日，习近平总书记同阮富仲总书记举行会谈并向阮富仲授予中华人民共和国“友谊勋章”。

重要时间节点的重要外事活动。几个“首次”，凸显习近平总书记接待阮富仲来访的“不一般”——

这是中共二十大胜利召开之后中方首次接待外方领导人来华访问，是2021年初越共十三大后阮富仲总书记首次出访，也是新冠肺炎疫情发生近三年来中方首次以正式访问名义接待外方领导人访华。

“中越是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友，是志同道合、命运与共的好同志、好伙伴，是致力于人类和平与进步事业的命运共同体。”习近平总书记指出。

2015年和2017年，习近平总书记同阮富仲总书记两度实现年内互访。疫情发生以来，双方以通电话、互致信函等多种方式保持密切沟通，就引领中越关系发展达成许多重要共识。

去年初，阮富仲在越共十三大上再次当选连任越共中央总书记。他多次表示，要把中国作为连任后首次出访的国家。对中共二十大，阮富仲总书记高度关注，在习近平同志再次当选总书记后第一时间发来贺电。此次访问对中越双方而言可谓恰逢其时。

一系列最高规格的特殊安排，凸显中越两党两国“同志加兄弟”的深厚情谊——

欢迎仪式、正式会谈、见证双方签署的合作文件、授勋仪式、茶叙、欢迎宴会……31日下午到晚上，习近平总书记同阮富仲总书记共同出席了6场活动。

从疫情以来首次举行最高规格外宾欢迎仪式，到颁授中国国家对外最高荣誉勋章“友谊勋章”；从两党总书记继2017年后又一次以茶论道、交流交心，到新一届中共中央政治局常委全体出席欢迎宴会……双方领导人的交流互动不拘一格、内容丰富。

会谈中，习近平总书记向阮富仲总书记介绍了中共二十大主要情况，双方围绕社会主义事业、中越关系、中国东盟关系等深入交换意见。

“中国特色社会主义道路是符合中国实际、反映中国人民意愿、适应时代发展要求的，不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好。”谈到中共二十大，习近平总书记坚定的话语，展现出中国共产党人在前进道路上的历史自信。

“双方要坚持社会主义前进方向”“双方要夯实社会主义经济基础”“双方要弘扬传统友谊”……习近平总书记关于中越关系的重要论述，为两党两国关系进一步发展指明前行方向、注入强大动力。

“中国共产党取得的成就为世界发展中国家特别是走社会主义道路的国家提供了宝贵经验。”阮富仲总书记表示，我们坚信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国一定会实现中共二十大确定的目标任务，为地区和世界作出新的积极贡献。

双方一致表示，要秉持“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”的“十六字”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的“四好”精神，巩固传统友谊、加强战略沟通、增进政治互信、妥善管控分歧，推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

政党、经贸、环保、文旅、司法、海关、地方……此访期间，双方签署的合作文件涵盖诸多领域。11月1日发表的《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，全面展现了这次重要外事活动达成的丰硕成果。

新方位，新征程，新起点。

党的二十大描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来的真诚呼吁。本周，中国还将迎来多位外国领导人陆续访问。新时代中国特色大国外交，正在书写新的时代华章。

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