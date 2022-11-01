新华社联合国10月31日电 联合国安理会10月31日审议瑞安航空公司航班紧急降落白俄罗斯事件。中国常驻联合国副代表耿爽在发言中敦促立即解除针对白俄罗斯航空公司的单边制裁。

耿爽说，中方一贯反对未经安理会授权和缺乏国际法依据的单边制裁。针对白俄罗斯航空公司的单边制裁以及限制扰乱正常航空秩序，不利于国际民航事业健康发展，应立即解除。

耿爽表示，中方注意到，白俄罗斯曾向第76届联大提交立场文件，反对国际民航组织关于这一事件的最终报告。立场文件指出，最终报告结论所依赖的关键信息是虚假的，没有同白俄罗斯进行核实。而白俄罗斯作为当事国提供的信息，没有在国际民航组织事实调查报告中得到反映。

耿爽说，中方主张对这一事件的判断和处理应当符合《联合国宪章》宗旨和原则，符合国际法和国际规范，立足事实和证据，不能掺杂地缘政治考量，不能搞选择性做法和双重标准。当前各方对国际民航组织事实调查报告持不同看法，对报告中部分关键信息的来源和真实性存在关切。国际民航组织应排除政治因素干扰，充分听取有关方面意见，全面掌握情况，平等对待各方关切，进行独立、专业、严肃分析，得出经得起检验的结论。

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