新华社拉各斯10月31日电（记者郭骏）中国港湾工程有限责任公司（以下称“中国港湾”）承建的尼日利亚莱基深水港项目10月31日在尼经济中心拉各斯举行竣工仪式，中国驻尼日利亚大使崔建春、拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃-奥卢等中尼官员出席仪式。

崔建春在仪式上接受新华社记者采访时说，莱基港项目能很好满足尼日利亚经济发展需求，以港口带动区域发展的中国经验将在非洲落地。作为中国、法国和尼日利亚三方合作的商业项目，莱基港对未来在非洲进一步推进“一带一路”合作具有重要意义。

桑沃-奥卢在仪式上致辞时对中国政府对尼基础设施建设的一贯支持表示感谢，并称赞中国港湾高效按期完成项目。他说，莱基港将使拉各斯成为中西非地区的海运物流中心，并在未来几年为尼日利亚创造近20万个直接和间接工作岗位，有效释放尼日利亚经济发展潜力，提高国家收入。

中国港湾副总经理吴迪介绍说，随着莱基港的开发，拉各斯莱基区已成为投资热土。莱基港即将投入商业运营，具有良好的发展前景，相信这一深水港会让尼日利亚迎来新的发展机遇。

据介绍，莱基港项目位于中尼合作建设的拉各斯莱基自贸区内。莱基港是尼日利亚首个现代化深水港，2020年6月开工，年设计处理能力120万个标准集装箱。拉各斯州是几内亚湾及西非地区国际贸易重要枢纽，莱基港投入运营将带动区域经济发展。

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