新华社伊斯兰堡10月31日电 专访：期待进一步巩固巴中全天候战略合作伙伴关系——访巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫

新华社记者蒋超 邹淑华

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫日前在接受中国媒体联合采访时表示，他十分期待访问中国，期待进一步巩固巴中两国全天候战略合作伙伴关系。巴中两国携手迈向共同繁荣与进步，必将造福本地区乃至全世界。

应国务院总理李克强邀请，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫将于11月1日起对中国进行正式访问。

夏巴兹表示，能够在中国共产党第二十次全国代表大会举行后访华，他倍感荣幸、深受感动，这充分显示了巴中两国牢固的铁杆友谊。他十分期待访问中国，期待进一步巩固两国全天候战略合作伙伴关系，深化两国全方位各领域合作，扩大两国贸易往来。

夏巴兹祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。他表示，过去十年来，在习近平总书记的领导下，中国取得了举世瞩目的成就。夏巴兹说，习近平总书记作出了“中国发展离不开世界，世界发展也需要中国”这一具有全面和深刻含义的论断。这表明，中共二十大向世界传递了一个非常明确的信息，即中国的发展不威胁任何国家，中国真诚地与世界各国交往，以和平方式促进世界共同繁荣进步。

夏巴兹表示，中国共产党自1921年成立以来，能在短短百年间带领中国人民将一个积贫积弱的国家发展成为富强、繁荣与进步的大国，使数亿人口摆脱绝对贫困，实现国家工业、农业转型和高科技领域的巨大发展，取得各领域的卓越成就，在历史上很难找到相同例子。

回忆起1981年首次访华的经历，夏巴兹说，尽管当时在中国的街头汽车很少见，但他向时任巴基斯坦驻华大使坚定地表示，中国正在迈向成功之路，因为他看到了中国政府在保障人民粮食供给、提高教育和医疗设施的投入方面付出的巨大努力。2017年再次访华时的所见所闻印证了他的论断，中国以惊人的速度实现了开放发展。

夏巴兹认为，中国发展的奇迹正是来自中国共产党的伟大远见与思想，以及中国人民辛勤工作、诚实守信的良好品德。中国共产党为中国人民提供了健康、教育、就业的便利和实现成功人生的机会。

夏巴兹表示，他相信“有志者事竟成”的格言。他执政地方时期因大力推动发展建设而创造的“夏巴兹速度”，原型正是来源于中国发展模式。他认为，巴方必须研究、学习中国的发展模式，在创新研究以及现代化科技领域加大投入。夏巴兹说：“中国的发展模式是巴基斯坦学习的榜样。”

谈到中巴经济走廊，夏巴兹说，巴方从走廊合作中受益匪浅，走廊建设改变了巴基斯坦缺电的旧面貌，大幅提升了全巴道路的通达性，“拉合尔到卡拉奇的行车距离从20多个小时缩减到了12个小时以内，这是一个巨大的变化”。

夏巴兹表示，他期待此次访问期间与中方探讨在太阳能、风能、水电等可再生能源项目方面的合作，进一步扩展走廊的作用。巴方将进一步完善投资机制，为中企投资巴基斯坦提供政策便利。

夏巴兹还向为帮助巴受洪涝灾害影响民众而慷慨解囊的中国政府、企业和人民表示感谢。他说，洪灾对巴道路、桥梁及农作物等造成巨大破坏，当前巴方正处在灾后重建阶段，诚邀中国企业在巴道路桥梁、基础设施、小型水坝等重点项目上投资建设，携手巴方，参与灾后重建。

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