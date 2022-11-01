新华社莫斯科10月31日电（记者刘恺）俄罗斯总统普京、阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕什尼扬10月31日在俄罗斯南部海滨城市索契举行三方会谈，就纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）问题进行磋商。

据俄总统网站发布的消息，此次三方会谈是应俄方提议举行的。普京在会谈结束后表示，三国领导人普遍认为此次会谈“非常有益”，俄方认为会谈“为未来可能就某些原则问题达成共识创造了良好氛围”。

普京说，会谈通过了一份联合声明，但未能就所有问题达成一致。他表示，俄罗斯方面将尽一切努力确保达成最终和全面的解决方案。

根据俄总统网站公布的联合声明，各方重申严格遵守此前达成的相关共识，以促进阿塞拜疆和亚美尼亚关系全面正常化，确保地区和平、稳定、安全和可持续经济发展。各方还一致同意不使用武力或以武力相威胁。

在举行三方会谈前，普京分别与阿亚两国领导人举行了双边会谈。

苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起全面停火。根据该声明，俄罗斯在纳卡地区部署维和人员。

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