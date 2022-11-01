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俄强调没有退出而只是暂停执行黑海港口农产品外运协议

2022年11月01日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科10月31日电（记者刘恺）俄罗斯国防部10月31日强调，俄方没有退出而只是暂停执行黑海港口农产品外运协议。

　　俄国防部当天在其官方网站发表声明说，俄罗斯作为农产品外运协议的主要参与者，并没有退出而只是暂停执行该协议。俄方认为，目前船只沿黑海粮食走廊行驶是不可接受的，“因为乌克兰方面利用该走廊对俄罗斯采取军事行动”。在乌克兰方面接受“不将该走廊用于军事目的”的额外义务之前，保障该走廊安全问题无从谈起。

　　声明说，俄方已向联合国秘书长古特雷斯和联合国安理会表明自身立场，并希望联合国方面提供协助，帮助俄方从乌方获得“不利用该粮食走廊和出口农产品的乌克兰港口对俄采取军事行动”的保证。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫当天说，俄方将继续通过外交部及其他部门与土耳其和联合国进行接触。

　　俄罗斯29日指责乌克兰袭击参与保障海上粮食走廊安全的俄船只，并宣布俄方从即日起无限期暂停落实黑海港口农产品外运协议。

　　今年7月，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运问题分别与联合国、土耳其签署协议。协议有效期为120天，将于11月19日到期。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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