盖德·施宛德纳

近年来，中国在生态环境治理方面做了大量扎实工作，绿色发展进入“快车道”。作为世界第二大经济体，中国坚持可持续发展对国际社会意义重大

迄今为止，我到访中国超过100次，与中国结下了不解之缘。2013年，我被授予“西安市荣誉市民”称号。这是对我为深化奥尔登堡市和西安市的友谊、促进德中友好往来的肯定，对我来说是莫大的荣誉。

我非常喜欢乘坐公共交通工具去感受一个国家。我第一次到北京和上海时，两座城市都只有两条地铁线。如今，北京和上海的轨道交通四通八达，便捷高效。2016年，我乘坐高铁从北京到上海，仅用了不到5个小时，非常准时，也很舒适。中国还建成了许多现代化机场。在我看来，交通基础设施的不断完善是中国快速发展的一个缩影。

在中国共产党的领导下，中国成功走出了一条符合国情的发展道路。改革开放40多年来，中国7亿多农村贫困人口摆脱贫困，这毫无疑问是人类减贫史上的一项伟大成就。当前，中国人民生活水平不断提高，中等收入群体超过4亿人。

欧盟与中国的贸易往来十分紧密，双方有着广泛的共同利益和巨大合作需求。中国商务部公布的数据显示，今年1至8月，欧盟对华投资同比增长123.7%。欧盟统计局的数据也显示，2022年上半年，中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位。

德中经贸合作一直保持高水平，且具有进一步发展的潜力。双方在环保领域拥有丰富的经验、先进的技术和巨大的创新能力，开展相关合作前景广阔。我清楚记得，在2009年3月的一场活动上，时任中国驻德国大使向我介绍中国对可持续发展的高度重视。近年来，中国在生态环境治理方面做了大量扎实工作，绿色发展进入“快车道”。作为世界第二大经济体，中国坚持可持续发展对国际社会意义重大。我坚信，中国将有越来越多的绿色产业成为全球领跑者。未来，德中双方可以在氢能、太阳能、风能等方面加强合作，共同促进全球绿色转型。

以我最近两年在非洲生活的亲身经历来看，欧盟和中国在非洲开展第三方市场合作空间巨大，对非洲发展中国家的发展也有明显益处。特别是中国在基础设施建设领域拥有丰富经验，我十分期待德中、欧中能在非洲开展更多相关合作。

中共二十大对中国未来发展具有重大意义，备受世界瞩目。大会取得了积极成果，期待中国继续为推动各国共同发展作出贡献。

（作者为德国奥尔登堡市前市长）

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 02 版）

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