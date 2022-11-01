本报记者 杨 晔

“越南为中国不断取得的发展成就感到高兴。”越共中央对外部部长黎怀忠日前在接受本报记者专访时表示，中共十八大以来，中国实现了第一个百年奋斗目标、全面建成了小康社会，踏上了全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的新征程。

黎怀忠表示，中共二十大意义重大，将指引中国全党全军全国各族人民开创中国特色社会主义新局面。“我相信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国全党和全国人民一定会完成中共二十大提出的各项目标，将中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，为地区和世界的和平与发展作出更大贡献。”

黎怀忠说，在中国共产党领导下，中国各领域发展取得巨大成就，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

黎怀忠表示，越中两国是友好邻邦。越中两党老一辈革命家亲手缔造的“同志加兄弟”传统友谊，是两党和两国人民的宝贵财富。两党两国最高领导人为新形势下深化越中全面战略合作掌舵领航，为推动越中两党两国关系持续健康稳定发展发挥了重要战略引领作用。新冠肺炎疫情发生以来，两党总书记多次互通电话，体现了对越中关系的高度重视。在地方层面，越中双方举办形式多样、富有成效的交流活动。例如，今年，中国广西壮族自治区与越南高平、广宁、谅山、河江边境四省省委书记新春会晤活动，中国云南省与越南老街、河江、莱州、奠边四省省委书记年度会晤机制第二次会议，分别以视频连线方式举行，为边境地区交流与合作注入动力。

黎怀忠期待越中继续加强两党两国各层级友好交往，发挥党际交往在两国关系中的“压舱石”作用，进一步深化两党各部门间的交流合作，推进两党在理论和经验交流、干部培训方面的合作，促进两国边境省份之间合作与交流等。

黎怀忠表示，中国的发展经验对广大发展中国家具有重要意义。“越中两党都肩负着为两国人民谋福祉的历史任务。因此，双方要继续推动越中全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，推动越中两国社会主义事业行稳致远，造福两国人民。”

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2022年11月01日 02 版）

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