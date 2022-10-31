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“中国有约”2022年国际媒体采访活动在浙江启动

2022年10月31日21:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网嘉兴10月31日电（武侠） 2022 年“中国有约 A Date with China” 国际媒体主题采访活动今日在浙江省嘉兴市再次启动。本次采访活动主题是“幸福中国，数说浙江”。

中国日报网副总编辑李军在启动仪式上介绍说，“中国有约”国际媒体主题采访活动的初衷是邀请外国媒体记者、外籍网络名人、外国专家，前往中国各地走访，客观真实地向世界展示中国的发展变化。

中国日报网副总编辑李军在启动仪式上致辞。中国日报网供图

活动举办两年来，从陕西到广西，从新疆到福建，从宁夏到安徽，来自40多个国家近百位外籍代表同中国记者一起，足迹遍布中国十余个省市自治区。走进200多个采访点，切实感受中国在社会经济建设、生态文明建设等各方面取得的辉煌成就，制作发布了大量图片、文字、视频等多媒体作品，活动主题报道和社交话题的全球传播总量超过26亿次。

“中国有约”活动来到浙江，是二十大后的第一站，40多位来自美国、英国、巴西、乌克兰、土耳其、巴基斯坦等各国的专家、自媒体人，以及中央重点新闻网站记者和地方媒体记者们，将一起探寻江南水乡的数字之美、生活之美、环境之美。

本次“中国有约 A Date with China”2022年国际媒体主题采访活动由国家互联网信息办公室网络传播局指导，中国日报网联合浙江省互联网信息办公室主办，嘉兴市互联网信息办公室、金华市互联网信息办公室、浙报融媒体科技（浙江）股份有限公司承办。

 

(责编：徐祥丽、常红)

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