哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫在新闻发布会上发言。人民网记者 杨倩摄

人民网北京10月31日电 （杨倩、阿尔达克）28日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在京举办新闻发布会，介绍中哈建交30周年取得的成果。大使表示，今年9月习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问，两国元首签署《哈中建交30周年联合声明》，哈中关系将迎来新的“黄金30年”。

今年1月3日是中国与哈萨克斯坦建交30周年纪念日。努雷舍夫指出，经过30年的发展，哈中两国关系达到永久全面战略伙伴关系的新高度，这在哈萨克斯坦和中国外交中都是前所未有的。哈中关系堪称国家间关系典范。

回顾两国建交30年来的历程，努雷舍夫总结道，双方政治上高度互信，在涉及国家主权等核心利益和全球发展和安全问题上，两国相互支持对方立场和主张。两国在联合国、上海合作组织、亚信会议、“中亚—中国”模式等多边机构框架下开展密切合作。大使相信，站在两国关系发展下一个十年历史门槛，哈中双边关系奠定的坚实基础将为两国关系的进一步发展开辟光明前景。

努雷舍夫指出，30年来，哈中两国在政治、经贸、文化和人文主义合作的各个领域密切发展。中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。30年来，双边贸易额增长了70多倍。据中国海关统计，2021年中哈双边贸易额为252.5亿美元，同比增长17.6%。今年1月至9月，双边贸易额达232亿美元，同比增长22.5%。中国是哈萨克斯坦重要投资国之一，直接投资额为220亿美元。目前，双方正有效落实“一带一路”框架内的52个投资项目，总金额超过210亿美元，涵盖运输、物流、工业、农业、能源、旅游等领域。

努雷舍夫介绍，为进一步扩大经贸和旅游合作，哈萨克斯坦对中国公民实施了14天免签政策。此外，两国正在商讨在中国的巴克图和哈萨克斯坦的阿拜州地区建设两国的第三个铁路口岸。

大使指出，在抗击新冠疫情的斗争中，哈中两国守望相助，体现了两国的友谊和互信。同时，两国文化和人文交流发展良好。目前中国有5个哈萨克斯坦中心，一些中国高校设立了哈萨克语系。哈萨克斯坦设有5所孔子学院。两国互设的新文化中心和中国的“鲁班工坊”正在筹建中。

努雷舍夫还介绍了哈萨克斯坦国内改革、总统大选和亚信峰会的相关情况。今年11月20日将举行哈萨克斯坦非例行总统选举。2023上半年计划举行马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举，然后组建新政府。预计新一任总统、新一届议会和政府将在明年6月亮相。

大使介绍，今年恰逢亚信成立30周年。2022年10月12日至13日，亚洲相互协作与信任措施会议第六次峰会在哈萨克斯坦主持下在阿斯塔纳举行。

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