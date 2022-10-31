新华社海牙10月31日电 专访：稳增长政策协同发力 中国经济展现韧性——访毕马威中国及亚太区主席陶匡淳

新华社记者王湘江

国际知名会计师事务所毕马威中国及亚太区主席陶匡淳日前接受新华社记者书面专访时表示，随着宏观支持政策效果逐步显现，三季度中国国内生产总值同比增长3.9%，展现了中国经济的韧性。

他说，在全球贸易受到地缘政治及疫情双重冲击背景下，前三季度中国外贸形势依然稳健，出口保持韧性。

陶匡淳说，随着西方主要经济体加速收紧货币政策以对抗通胀，全球经济增速放缓，外部环境给出口等行业带来挑战。他认为，近期中国对东盟出口维持较高景气度，未来亚洲地区的经贸合作有望进一步扩展。

他表示，中国营商环境特别是与跨境贸易相关的营商环境不断改善，对促进中国外贸增长功不可没。从高速发展到高质量发展，中国推进高水平对外开放，正以奔跑者姿态持续发力，令全球瞩目。

谈及中国为维护经济全球化和全球产业链所作贡献，陶匡淳说，在经济全球化遭遇逆流、国际政治经济形势复杂多变、全球疫情反复的背景下，中国始终坚持对外开放，以自身经济的持续稳健发展，不断为世界经济贡献正能量，为世界各国创造更多发展机遇。

他说，中国维护全球产业链供应链韧性和稳定不仅体现在“平常时”，更体现在“关键时”。尤其是新冠疫情发生以来，不少海外大港码头拥堵、集装箱紧缺，导致外贸企业出货难、运货贵，给全球航运业造成重创，但中国港口克服挑战，保持稳定畅通，为维护全球产业链供应链贡献了宝贵力量。

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