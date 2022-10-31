新华社新加坡10月30日电 专访：中国经济具备充分增长空间——访新加坡南洋理工大学经济专家闫黎

新华社记者蔡蜀亚 李

新加坡南洋理工大学南洋商学院高级讲师闫黎日前在接受新华社记者专访时表示，面对复杂严峻的国内外形势，中国经济第三季度“成绩单”展现出总体稳定、趋势向好等特点，未来具有充分增长空间。

“从经济数据来看，中国农业生产、居民实际可支配收入稳中有增，居民消费价格指数（CPI）保持平稳，就业形势有所改善，中国国民经济发展总体稳定。”闫黎说。

中国国家统计局24日发布的数据显示，第三季度国内生产总值同比增长3.9%。农业（种植业）增加值同比增长3.8%。全国夏粮早稻产量比上年增加155万吨，增长0.9%。

闫黎认为，中国克服疫情对农业生产造成的不利影响，依靠农业科技进步、高质量农田基础设施建设、跨区域大规模机械化作业等可持续优势实现粮食稳产增产，是具有“全球示范意义的高质量发展亮点”。

前三季度，中国CPI同比上涨2%。闫黎表示，在全球通胀高企的背景下，中国对通胀的有效控制是亮点，对稳经济、稳信心、稳发展具有重要意义。“近期西方主要经济体通胀高企，不但打乱了发展轨迹，而且成为社会不稳定因素的主要来源之一。”

从最新数据来看，全国规模以上工业增加值稳步增长，制造业采购经理指数重返扩张区间，三季度中国社会消费基本保持稳定。闫黎认为，这显示中国第二产业正在全面恢复，同时，中国市场内需旺盛，潜力巨大，消费需求有望强劲反弹。

闫黎对中国数字经济的良好表现尤为关注。他表示，网上零售和实物网络销售增幅远高于消费领域总体增幅，凸显中国数字经济的作用。数字经济领域的商业模式和成功实践也将成为中国企业国际化过程中核心竞争力之一。

今年前三季度，中国货物贸易进出口总值同比增长9.9%。东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。闫黎认为，中国各行业的高质量发展对出口增长产生重要推动作用。同时，中国也在积极借助广交会、进博会和消博会等重要平台进一步推进高水平对外开放。“中国是世界的市场，世界也是中国的市场。”他说。

“当前国际政治经济秩序面临巨大的不确定性，”闫黎说，“稳中有增、蓄势待发的状态更有利于中国未来进一步有序和持续推动内需，把握未来全球经济发展中的机遇。”

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