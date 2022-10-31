新华社首尔10月30日电 记者手记：韩国首尔踩踏事故何以发生

新华社记者陆睿 孙一然

29日晚，韩国首尔市中心龙山区梨泰院洞一带，参加节日派对的人群中发生严重踩踏事故，目前已造成至少154人死亡和132人受伤。当地媒体称，这是韩国继2014年“世越”号客轮沉没以来遇难者人数最多的一次事故。

狭窄不平的小巷，超预期的密集人流，震耳的音乐，难以抵达现场的救援人员，应急预案的缺失……种种因素叠加，使一场狂欢变成噩梦。

29日晚，梨泰院洞一带商圈热闹非凡。近十万狂欢人群涌来这里庆祝即将到来的万圣节，人流密集程度超出预期。

现场视频显示，踩踏事故发生在梨泰院洞中心汉密尔顿酒店旁一条狭窄的小巷内。小巷长约40米、宽约3米，不仅狭窄有坡度，地面还凹凸不平，容易绊倒行人。当自上而下的人流遭遇下方地铁站出口横向穿行的人群时，行进速度更加缓慢，进一步增加了拥挤踩踏的风险。

此外，事发在夜间，街边夜店放着震耳欲聋的音乐，参加狂欢的人们不少都喝了酒，无法及时觉察到周围情况的变化。

据目击者回忆，事故发生前，人们曾自发靠右通行，但小巷内渐渐聚集了超出可容纳程度的人群，秩序逐渐混乱。几位事故亲历者说，当时被人潮裹挟，动弹不得，无法自主行走。当晚10时多，小巷前方斜坡下突然有人跌倒，但后方人流依然向前涌，最终酿成惨剧。密集人群拥堵在狭窄小巷，致使救援队伍无法第一时间进入现场施救，多名目击者都证实了这一点。

韩国有舆论批评指出，地方政府没有就活动提前制定安全措施，现场安全管理方案的缺失也是事故发生的因素之一。

据韩联社披露，梨泰院洞所处龙山区27日举行了“万圣节应对紧急对策会议”，主要发布了防疫、消毒和主要设施安全检查的相关宣传资料，并未包含针对大规模人群聚集的安全管理对策。

韩国崇实网络大学消防防灾系教授朴载晟分析说，此次狂欢属于市民自发举行的庆典活动，没有主办方，安全事宜未能在开始前得到充分讨论，导致准备不足。

在踩踏事故发生的前一天晚上，梨泰院洞一带也曾聚集大量人群。有人28日晚在社交媒体平台上发帖说，当天目睹有人被推倒，所幸人群停止移动，未造成伤亡。但这未能引起有关方面重视。

韩国庆旼大学消防防灾系教授李勇认为，开展大型活动前，主办方部署安全人员、警力和消防人员非常重要，在制定措施时需综合考虑活动性质、时长、出入路线和参加者年龄等多种因素。

目前，韩国警方已就踩踏事故成立专门调查组，正全面调查事故的原委。

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