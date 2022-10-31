熊 波

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲10月30日至11月2日对中国进行正式访问。这是中共二十大胜利闭幕后中方首次接待外国领导人来访，是中越两国社会主义建设事业进入承前启后的新发展阶段的关键时刻一次非常重要的访问，必将为中越全面战略合作伙伴关系长期健康稳定发展注入新的强劲动力。

中越同为共产党领导的社会主义国家，政治制度相同、理想信念相通、发展道路相似。双方在争取民族独立和国家解放的事业中长期并肩战斗、相互支持，结下了“同志加兄弟”的特殊情谊，在推进社会主义建设事业中交流互鉴，携手并进。近年来，习近平总书记和阮富仲总书记的战略引领，赋予两国传统友谊新的时代内涵，推动中越全面战略合作伙伴关系不断取得新发展。

作为志同道合的好同志，中越坚持两党最高领导人对两国关系掌舵领航，共同捍卫党的领导和社会主义制度，从战略高度牢牢把握两国关系大局和发展方向，坚定支持彼此推进重大政治议程，持续深化治国理政经验交流互鉴，共同加深对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识，为人类文明进步事业作出贡献。

作为山水相连的好邻居，中越坚持人民在友好交往中的重要地位，继承和弘扬中越传统友谊，不断增进两国人民特别是年轻一代的相互了解和友好感情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中越双方守望相助，携手开展联防联控合作，有效阻遏疫情跨境传播。中方向越方提供5230万剂疫苗，为越南抗击疫情作出重要贡献。

作为荣辱与共的好朋友，中越在多边事务中加强沟通协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，共同维护多边主义和国际公平正义，维护国际关系基本准则，维护地区和世界和平稳定，促进共同发展。

作为合作共赢的好伙伴，中越稳步推进发展战略对接，用足互联互通便利条件，着力保持产业链供应链稳定畅通，不断提升经贸投资合作水平。越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国，2021年双边贸易额突破2300亿美元。中国进入新发展阶段，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。越南积极推进产业转型升级，加快推进工业化进程，积极支持参与中国提出的全球发展倡议，两国产业产能合作潜力巨大、前景广阔。

中共二十大胜利召开，受到越南党和政府及社会各界高度关注，越共中央和阮富仲总书记第一时间向中共中央和习近平总书记发来贺电贺函。越方高度评价过去五年中国党和国家事业取得举世瞩目的重大成就和新时代十年的伟大变革，祝愿中国顺利实现中共二十大确定的目标任务，实现第二个百年奋斗目标。

面向未来，中方愿同越方坚持两党最高领导人战略引领，不断巩固政治互信，加强团结合作，厚植民间友好，妥善管控分歧，携手应对挑战，推动两国关系发展行稳致远，为充满不确定性的世界注入稳定性和正能量，为人类进步事业作出更大贡献。

（作者为中国驻越南大使）

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 03 版）

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