本报记者 毕梦瀛

“在减贫脱贫、应对气候变化、维护粮食安全等很多方面，中国都走在了世界的前列。”多米尼克总理罗斯福·斯凯里特日前在接受中国媒体联合采访时表示，中国提出的全球发展倡议为发展中国家提供了有力支持，多米尼克将从中获得发展机遇。

自2004年3月中多建交以来，两国高层交往不断，双边关系发展顺利。多次访华过程中，斯凯里特感受到了中国人民所拥有的前瞻性思维、创新精神和奉献精神。斯凯里特表示，中国政府重视提升人民教育水平，培养高技能劳动者，积极为人民群众实现自身发展创造条件。“中国坚持以人民为中心的发展思想，努力为人民创造美好生活。中国人民生活得有尊严，在他们身上我看到了自豪感。相信中国的发展会越来越好。”

斯凯里特表示，中国各项事业发展迅速，打赢了脱贫攻坚战，历史性解决绝对贫困问题。“这一成就举世瞩目，中国脱贫攻坚战的成功经验也成为人类永久的精神财富，对包括多米尼克在内的广大发展中国家具有十分重要的借鉴意义。”斯凯里特表示，受中国脱贫攻坚胜利的启发和鼓舞，多米尼克采取多项务实措施，通过改善住房条件、大力兴建基础设施和公共卫生设施、普及教育等帮助人民摆脱贫困。

在斯凯里特看来，共建“一带一路”是共同发展理念的体现。无论在拉美和加勒比地区还是在非洲，中国帮助当地建设基础设施、创造就业机会、推动经济发展，助力这些国家减少贫困。

2021年9月，习近平主席提出全球发展倡议。“这一倡议的提出非常及时，聚焦各国人民对和平发展、公平正义、合作共赢的热切期盼。”斯凯里特认为，全球发展倡议关注许多国家面临的发展难题，尤其注重推动在减贫、维护粮食安全、抗疫、应对气候变化和促进绿色发展等领域的合作。全球发展倡议重视合作与伙伴关系，倡导真正的多边主义，因而备受欢迎。

“中国是值得信赖的好伙伴。”斯凯里特说，2015年和2017年，多米尼克先后遭热带风暴、飓风侵袭，中国为多米尼克基础设施重建提供了有力支持。新冠肺炎疫情发生后，中国向多米尼克提供了新冠疫苗和医疗设备，并同多米尼克分享防疫经验。“可以说，没有中国的无私援助，多米尼克不可能取得今天的抗疫成果。”

斯凯里特认为，多中两国建交以来，双方始终相互尊重，平等相待，成为大小国家关系的典范。中国重视同包括小岛国在内的发展中国家的关系，为发展中国家在国际场合发声。多米尼克赞赏中国在国际社会中的影响力。“多中将在多边框架内继续合作，不断推动双边关系向前发展。”

《 人民日报 》（ 2022年10月31日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)