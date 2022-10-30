新华社耶路撒冷10月29日电 通讯：将把更多中国书籍带给以色列读者——访中华图书特殊贡献奖获奖者、以色列出版家皮埃尔·拉维

新华社记者王卓伦 张天朗

一块用中文拼音写着“你好，来自耶路撒冷”的小黑板，醒目地挂在以色列出版家皮埃尔·拉维位于西耶路撒冷家中的墙上，成为他独特的迎客标识。

旁边的柜子上，摆放着从中国寄来的获奖证书和奖杯，还有拉维孩子们的照片。“这些都是我的骄傲。”拉维对记者说。

中华图书特殊贡献奖是国家新闻出版署主办的纳入国家荣誉框架下的出版界最高涉外奖项。2020年12月，第十四届中华图书特殊贡献奖颁奖仪式在北京举办，隆重表彰为推动中国出版业走出去、促进中外文明交流互鉴作出突出贡献的15个国家的15位获奖人，拉维是其中之一。

“接到邮件通知的那一刻，我简直不敢相信自己的眼睛，感到非常惊喜。这份殊荣是对我所作努力的肯定，使我沿着这条路走下去的信念变得更加坚定。”回忆起得知获奖时的情景，拉维仍激动不已。

自年幼起，拉维便开始阅读与中国有关的书籍，遥远的东方文明古国令他心驰神往。当时，市面上关于中国的希伯来语书籍非常有限，内容大多局限在历史领域，这让拉维感到非常遗憾。

儿时的遗憾，后来变成了拉维在职业领域探索的动力。他成立了以自己名字命名的出版社，积极与中国出版社合作，陆续将20余本中国图书编译成希伯来语出版，其中包括介绍中国发展理念的书、小说和学术类教材等。他与女儿合著的两本儿童读物也被编译成中文，由中国出版社出版。

“以这样的方式与中国建立联系，了却了我儿时的心愿，也让我更加深入地了解中国。”拉维说。

2019年，拉维访问成都，第一次品尝辣味十足的火锅，亲眼看到了憨态可掬的大熊猫。他说，中国城市的快速发展让人惊叹不已，他也更加意识到促进以中两国人民彼此了解的重要性。

拉维说，以色列和中国相距遥远，两国许多人从未到访过对方国家，减少两国人民对对方的刻板印象尤为重要。“在我看来，文化特别是书籍，是增进人与人沟通的重要桥梁，能够帮助不同国家的人跨越鸿沟、拉近距离。”拉维告诉记者，他已与多家中国出版社签署协议，在不久的将来把更多中国书籍带给以色列读者。

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