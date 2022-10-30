裴青山

越南和中国同为共产党领导的社会主义国家，每次全国党代会都是两国发展进程中的重要里程碑。越南祝贺中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功，期待越中全面战略合作伙伴关系保持稳定、健康、可持续发展。

越中两国山水相连，两国人民有着悠久的传统友谊。两国建交72年来，越南党、国家和人民高度重视发展同中国党、国家和人民的睦邻友好与全面合作关系。巩固加强越中友好合作，完全符合两党、两国和两国人民的根本和长远利益，有利于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。我们高兴地看到，在双方共同努力下，越中全面战略合作伙伴关系在各领域不断取得重要发展。

加强战略引领，巩固政治互信。两党两国领导人以灵活方式保持经常沟通，为双边关系指明重要方向。2017年1月，阮富仲总书记对中国进行正式访问。2017年11月，中共中央总书记、国家主席习近平在中共十九大闭幕后首次出访选择对越南进行国事访问，标志着两党两国最高领导人在2015年后再次实现年内互访。2020年至今，在新冠肺炎疫情延宕背景下，双方高层通过通话、视频会谈、信函等方式保持密切接触与沟通，为增进两国政治互信，加强两国各级别、各部门及各领域的交流合作发挥积极作用。

经贸合作硕果累累。越南是中国在东盟最大贸易伙伴，中国连续多年保持越南最大贸易伙伴地位。中国企业对越南直接投资多年来保持增长态势。在新冠肺炎疫情给地区乃至全球产业链供应链带来冲击的背景下，取得这些亮眼成绩实属不易。

团结互助，并肩战疫。新冠肺炎疫情发生后，越南是最早向中国捐赠医疗物资的国家之一。当疫情在越南蔓延时，中国是向越南提供疫苗数量最多、速度最快的国家之一。中方崇高义举诠释了“雪中送炭”的内涵。越南积极支持并配合做好在越中国公民的疫苗接种和诊治工作，有序高效开展跨境常态化疫情联防联控工作。

妥善管控分歧，扩大共识，努力维护地区和平稳定与发展。双方通过边界谈判机制保持沟通，认真落实双方有关协议和高层共识，及时妥善处理出现的问题。陆地边界形势总体稳定，双方就边界线和界碑管理、口岸开放升级、疫情防控等工作保持密切沟通，积极解决货物通关出现的问题，推动边境地区合作与发展。海上问题方面，双方保持包括高层在内的各层级各渠道经常性沟通，涉海工作组通过灵活方式定期举行磋商。

加强在多边平台协调配合。越南愿支持和推动东盟与中国关系发展。越南对中方在越南担任2020年东盟轮值主席国期间给予的支持和配合予以高度评价。在各方共同努力下，东盟与中国关系在各领域实现全面、深入、蓬勃发展。特别是2021年底，在东盟—中国建立对话关系30周年之际，东盟同中国正式宣布建立全面战略伙伴关系。越中两国在联合国、亚太经合组织、东亚峰会、亚欧会议、澜湄合作等多边平台上密切协作。越南高度赞赏中国在越南担任2020—2021年联合国安理会非常任理事国期间给予的积极支持与配合。

越南欢迎中方提出的有利于地区和平、稳定与繁荣的倡议，愿与中国和其他国家在全球发展倡议框架内加强交流，开展务实合作，为实现联合国可持续发展目标作出切实贡献，为地区乃至世界的和平、合作与发展作贡献。

中国共产党第二十次全国代表大会不仅是中国党和国家政治生活中的一件大事，也是举世瞩目的大事。相信在中国共产党的坚强领导下，中国人民一定会圆满实现第二个百年奋斗目标，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。越南始终支持中国不断发展，为地区和世界的和平、合作与发展作出更加重要的积极贡献。

越南党、国家和人民始终高度重视巩固和发展对华关系，并将之视为越南独立自主、多边化、多样化、融入国际对外政策的一贯主张和头等优先。展望未来，双方要加强高层交往，用好党际及各层级、各部门、民间组织间的合作机制；推动经贸投资合作稳定、公平、可持续发展，拓展其他符合双方利益的务实合作领域，有效应对能源安全、粮食安全、网络安全等新挑战；本着友好精神，在落实高层共识和遵守国际法基础上，加强沟通，妥善处理分歧。继续在多边框架内保持密切有效协调配合，携手应对全球性挑战。

“邻居越走越亲”。越中两国有老一辈领导人亲手缔造、精心培育的传统友谊，有过去一段时间以来双方务实合作取得的令人振奋的成果。我们相信并期待，越中关系将不断增添新动力、迈上新台阶，更好造福两国人民，为地区和世界和平、合作与发展贡献力量。

（作者为越共中央委员、越南外交部长）

《 人民日报 》（ 2022年10月30日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)