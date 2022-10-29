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中国新征程 世界新机遇丨国际人士：中国共产党始终以人民为中心

2022年10月29日15:18 | 来源：央视新闻客户端
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　　国际人士持续关注中共二十大。他们表示，中国共产党始终坚持以人民为中心，中共二十大引领中国奋进新征程，也将为世界提供新机遇。

　　赞比亚前副总统内弗斯·蒙巴在接受总台记者采访时表示，中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，提高人民生活品质。

　　赞比亚前副总统 内弗斯·蒙巴：我认为此次大会组织得非常好，并且为中国未来的发展明确了方向，中国十分关注如何提高人民生活品质，任何成功的政府都必须始终将人民放在国家发展的中心位置。

　　加拿大媒体人士：报道二十大 让更多人了解中国

　　加拿大《渥太华生活》杂志主编丹·多诺万表示，中国作为世界第二大经济体，对世界的影响力很大。通过对中共二十大这次非常重要会议的报道，可以让更多加拿大人民了解中国发生的事。

　　加拿大《渥太华生活》杂志主编 丹·多诺万：中共二十大是非常重要的政治会议，因为中国在世界上的影响力很大，现在是第二大经济体，让加拿大人知道在中国发生的事情，对加拿大与中国的关系很重要。我们与中国有很多商业联系，两国人民之间联系紧密。我发现，许多西方媒体，包括加拿大媒体，我们对中国政府的了解不全面，我们总是在臆测，我们的杂志有不少网友和读者，所以我们要向他们介绍中国发生的事。

(责编：贾文婷、崔越)

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