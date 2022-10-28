新华社东京10月28日电 专访：相信中国式现代化将不断增进人民福祉——访日本公明党党首山口那津男

新华社记者郭丹 沈红辉 李光正

日本执政联盟的公明党党首山口那津男日前接受新华社记者专访时表示，中国共产党肩负为人民谋幸福的重任，秉持自我革命的精神，相信中国式现代化建设将不断增进人民的福祉。

山口那津男高度评价中国过去10年来取得的巨大发展成就。他表示，在中国共产党领导下，中国经济不断发展。

谈到中共二十大报告强调的中国式现代化，山口那津男表示，一直以来，中国都在用长远眼光确立未来的发展目标并为之不断努力，相信中国式现代化建设将不断增进人民的福祉。公明党非常关注中国式现代化的建设进程。

山口那津男说，日中两国虽然在政治制度上存在差异，但应在相互尊重的基础上，从全人类共同价值出发，携手努力，实现民众幸福、睦邻友好、追求繁荣的目标。

在谈到对未来中日关系的期待时，山口那津男表示，双方应积极主动为维护日中良好关系而努力，积极开展对话交流，不断加强互信，维护并发展友好、稳定和建设性的关系。此外，双方还应共同努力，维护世界的和平与稳定。

山口那津男期待未来能巩固和加强公明党与中国共产党长期形成的友好关系，进一步推进日中两国合作。

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