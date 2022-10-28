新华社北京10月28日电 题：“相信中国将为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献”——专访阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆·杰纳利

新华社记者孙楠、高春霄、高帆

10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆·杰纳利就此接受新华社记者专访时表示，过去十年，中国各领域发展实现了巨大飞跃，对世界产生积极影响。新起点上，相信中国将继续加强与世界各国交流合作，为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。

担任驻华大使以来，杰纳利曾到访中国多地，亲眼看到了人民生活水平的切实提高。结合自己的亲身感受，杰纳利表示，中国完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，是令人惊叹的成就。

“中国脱贫攻坚成就的取得同中国共产党以人民为中心的发展思想密不可分。”在杰纳利看来，一国成功发展的前提应该是执政党将提高人民福祉作为自己的目标，“中国共产党就是坚持以人民为中心的发展思想、有能力团结带领中国人民成功实现发展目标的政党。”

杰纳利还高度评价了中国在应对新冠肺炎疫情方面的有力举措。他表示，面对突如其来的疫情，中国采取果断有效措施，保护了人民生命安全和身体健康，实现了经济社会稳定发展。

“经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升，人均国内生产总值迈上新的大台阶，达到中等发达国家水平；实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列……”杰纳利说，中共二十大报告中的这些内容给他留下了深刻印象。

“中共二十大明确了下一阶段中国发展目标。”杰纳利表示，“在中国共产党的领导下，中国正在为实现这些目标不懈努力。我们有充分理由相信，这些目标一定会实现！”

作为驻华大使，杰纳利对中共二十大报告中有关外交政策方面的内容十分关注，对报告提出的“促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体”等内容给予高度评价。

他指出，作为国际社会负责任的一员，中国在应对全球气候变化、开展抗疫国际合作等方面展现了大国担当。中方提出的“一带一路”倡议为促进沿线国家和地区发展，推动经贸、交通、物流等各领域合作，实现民心相通等创造了新机遇。阿塞拜疆愿继续同中方一道推动落实共建“一带一路”倡议，深化双边及“一带一路”框架下的多边合作。

“未来，相信中国将为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。”杰纳利表示。

(责编：贾文婷、燕勐)