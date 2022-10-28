新华社阿比让10月27日电（记者郑扬子）中国驻科特迪瓦大使馆27日举行中科建交40周年纪念徽标发布仪式，中国驻科大使万黎与科外交部秘书长迪亚巴特为纪念徽标揭幕。

纪念徽标由中科两国民众以线上投票方式从5个候选设计中选出。在徽标图案中，大熊猫和大象共同组成“40”字样，象征40年来中科国相交、民相亲、心相通。徽标的发布正式拉开了中科建交40周年系列庆祝活动的序幕。

迪亚巴特在发布仪式上致辞说，科中建交以来，两国关系稳定发展，各领域合作成果丰硕，经贸往来充满活力，两国人民心心相印。他代表科总统瓦塔拉、总理阿希对中方支持科特迪瓦经济社会发展和抗击新冠疫情表示诚挚感谢，表示科方愿同中方一道，推动两国关系行稳致远，合作走深走实。

万黎说，2023年是中科建交40周年，对两国关系发展具有重要里程碑意义。中科关系经受住岁月和国际风云变幻考验，历久弥坚，各领域合作取得丰硕成果。他说，中方愿同科方继续携手同行、共克时艰，增进政治互信，深化各领域交流合作，成为实现各自国家发展目标道路上的可靠伙伴。

科特迪瓦国家美术学院院长莫罗说，文化合作是科中关系的重要内容。中国的文化精神、以人民为中心的发展理念值得科特迪瓦借鉴，相信两国人民将共同谱写科中关系更加美好的篇章。

(责编：贾文婷、燕勐)