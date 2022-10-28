人民网罗马10月28日电 （记者孔歌）27日，意大利新闻社刊登了驻意大利使馆郑璇临时代办署名文章《非凡十年照亮中国式现代化之路》，内容如下：

10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京闭幕。十年来，中国的经济实力、科技实力等综合国力不断上升。中国正加快迈向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。这条现代化之路不仅创造了人类发展史上的中国奇迹，为人类文明的多样性发展贡献了中国方案和中国智慧，也为世界各国、特别是广大发展中国家提供了更加多样的道路选择，具有重要的历史意义和独特的世界意义。

这是经济实力不断增强、实现跨越式发展的十年。党的十八大以来，中国经济总量由2012年的54万亿元上升到2021年的114万亿元，对世界经济增长的平均贡献率超过30%，人均国内生产总值从3.98万元增加到8.1万元,形成了100多万亿元经济总量、14多亿人口、4亿左右中等收入群体的强大内需市场。中国民营企业数量增长至4701.1多万户，在企业总量中的占比提高到93.3%，成为推动经济社会发展的重要力量。中国网民规模从5.64亿增长到10.32亿，互联网普及率从42.1%提升到73%，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。十年间，中国交通、能源、水利等基础设施实现跨越式发展，建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网，世界级港口群、机场群，综合交通运输网总里程已超过600万公里。与此同时，各类新型基础设施建设方兴未艾，夯实了中国经济高质量发展的基础。

这是人民生活全方位改善、奔向全面小康的十年。中国政府坚持以人民为中心的执政理念，着眼全体人民的根本福祉，确保“一个都不掉队”。中国打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，近1亿中国农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国的城镇化率由53.1%跃升至64.7%，居民收入基尼系数由0.474降低到了0.466。基本养老保险覆盖超过10亿人，基本医疗保险覆盖13.6亿人，建成世界上规模最大的社会保障体系。中国重视发展教育，国家财政性教育经费投入占GDP比例连续10年保持在4%以上，为财政一般公共预算第一大支出。中国把尊重和保障人权作为治国理政的重要工作，立足中国基本国情，将生存权、发展权作为首要的基本人权，制定并实施国家人权行动计划，发展全过程人民民主，推动中国人权事业取得历史性成就。

这是“水更碧绿、山更青郁”的十年。中国生态文明建设发生历史性变化，“绿水青山就是金山银山”的理念已深入人心。十年来，中国空气质量明显好转，成为世界上空气质量改善最快的国家。可再生能源发电总装机突破11亿千瓦，占世界可再生能源装机总量的30%以上。如今，中国民众所用的每3度电中，几乎就有1度是清洁电能。中国已成为全球最大的新能源车市场，绿色低碳出行从“时尚”变成“常态”。十年间，中国已成为全球森林资源增长最多的国家，人工造林面积全球第一，占全球人工造林的25%。在保持GDP翻倍的同时，中国将碳排放强度降低了34.4%。中方提出力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这意味着中国将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。

这是坚持改革开放、深化合作互利共赢的十年。经济全球化虽然遭遇逆流，单边主义、保护主义在国际上显著抬头，但中国以巨大的政治勇气全面深化改革，实行更加积极主动的开放战略。十年来，中国贸易总额从4.4万亿美元增至6.9万亿美元，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴和全球第一贸易大国。年度实际使用外资从7000多亿元人民币增长到1.15万亿元，自2017年起连续五年位居全球第二位。高水平制度型开放的自贸试验区从无到有，目前已经设立了21个。外商投资准入负面清单的限制措施从最初的190项缩减至如今的27项，压缩比例超过85%。中国对外签署的自贸协定由10个增长到19个，今年1月1日生效实施的《区域全面经济伙伴关系协定》创建了全球最大的自贸区。我们主动降低商品关税，关税总水平降至7.4%，低于9.8%的入世承诺，同时还给予16个最不发达国家98%的税目产品零关税待遇。我们举办了世界首个以进口为主题的国家级展会——中国国际进口博览会，四届进博会累计成交额达到2722.7亿美元。中国还搭建了服贸会、广交会、消博会等一系列开放合作平台，同世界共享发展机遇。

这是积极参与全球治理体系改革和建设的十年。中国始终站在团结合作一边，站在时代潮流一边，站在绝大多数国家共同利益一边，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。中国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。十年来，中国已成为第二大联合国会费国和维和摊款国。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议受到国际社会普遍欢迎。构建人类命运共同体理念得到国际社会广泛认同，被多次载入联合国决议，为应对当前全球性挑战指明了方向。中国倡导共商共建共享的全球治理观，推动建设开放型世界经济。中国已与近150个国家、30多个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”已成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

十年风雨兼程，十年砥砺奋进。新时代十年的伟大成就是中国共产党和中国人民共同奋斗出来的，也离不开世界各国人民的大力支持。展望未来，我们满怀信心和期望。在中国共产党领导下，中国人民将继续团结奋斗、自信自强、勇毅前行，谱写全面建设社会主义现代化国家的崭新篇章。中方也愿同包括意大利在内的各方一道，坚定维护多边主义，推进完善全球治理，共同应对全球性挑战，为我们的子孙后代和共同家园共谋长远福祉。

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