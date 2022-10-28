新华社联合国10月27日电 第77届联合国大会27日召开全体会议，围绕国际法院工作举行一般性辩论。中国外交部法律顾问、条法司司长贾桂德代表中国政府发言，赞赏国际法院为和平解决争端、维护国际和平与安全发挥重要作用，强调中国始终倡导和践行真正的多边主义，始终坚持做国际法治的建设者和维护者，将继续坚定支持国际法院工作。

贾桂德表示，当前，世界进入新的动荡变革期，百年未有之大变局加速演进，多边主义和国际法治受到前所未有的挑战。国际法院作为联合国的主要司法机关，肩负着维护多边主义和国际法治的崇高使命。自1945年成立以来，国际法院为解释、适用和发展国际法作出突出贡献，在和平解决国际争端、维护国际和平与安全方面发挥重要作用，国际社会对国际法院的期待和信任不断上升。

贾桂德表示，中方期待并相信，国际法院将继续依照《联合国宪章》和《国际法院规约》忠实履行职责，切实尊重国家自主选择，维护国家同意原则，审慎行使管辖权；坚持客观、公正立场，完整、准确解释和适用国际法规则，高质量开展司法活动。

贾桂德强调，中国始终倡导和践行真正的多边主义，始终坚持做国际法治的建设者和维护者，将与各方一道，一如既往地支持国际法院依法履行司法职能，为维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序作出更大贡献。

国际法院系根据《联合国宪章》设立的国际司法机构，由联合国大会和安理会选出的15名法官组成。自1985年以来，一直有中国籍法官在法院任职。现任中国籍法官为薛捍勤女士。

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