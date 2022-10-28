人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

中方代表：中国始终做国际法治的建设者和维护者

2022年10月28日14:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国10月27日电 第77届联合国大会27日召开全体会议，围绕国际法院工作举行一般性辩论。中国外交部法律顾问、条法司司长贾桂德代表中国政府发言，赞赏国际法院为和平解决争端、维护国际和平与安全发挥重要作用，强调中国始终倡导和践行真正的多边主义，始终坚持做国际法治的建设者和维护者，将继续坚定支持国际法院工作。

　　贾桂德表示，当前，世界进入新的动荡变革期，百年未有之大变局加速演进，多边主义和国际法治受到前所未有的挑战。国际法院作为联合国的主要司法机关，肩负着维护多边主义和国际法治的崇高使命。自1945年成立以来，国际法院为解释、适用和发展国际法作出突出贡献，在和平解决国际争端、维护国际和平与安全方面发挥重要作用，国际社会对国际法院的期待和信任不断上升。

　　贾桂德表示，中方期待并相信，国际法院将继续依照《联合国宪章》和《国际法院规约》忠实履行职责，切实尊重国家自主选择，维护国家同意原则，审慎行使管辖权；坚持客观、公正立场，完整、准确解释和适用国际法规则，高质量开展司法活动。

　　贾桂德强调，中国始终倡导和践行真正的多边主义，始终坚持做国际法治的建设者和维护者，将与各方一道，一如既往地支持国际法院依法履行司法职能，为维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序作出更大贡献。

　　国际法院系根据《联合国宪章》设立的国际司法机构，由联合国大会和安理会选出的15名法官组成。自1985年以来，一直有中国籍法官在法院任职。现任中国籍法官为薛捍勤女士。

(责编：岳弘彬、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部