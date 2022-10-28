新华社伦敦10月28日电 专访：“非常出色的理论创新”——英国社会学家阿尔布劳谈构建人类命运共同体理念

新华社记者杜鹃 孙晓玲 郭爽

英国社会科学院院士、著名社会学家马丁·阿尔布劳日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念是“非常出色的理论创新”，这一理念汲取古老的中国智慧，倡导全人类不同文化间“和而不同”。

阿尔布劳年逾八旬，20世纪80年代以来多次访华，长期关注中国的发展变化，对中国历史与国情有深入了解。他是西方率先提出“全球化”概念的学者之一，近年来尤为关注全球治理理论和中国社会治理实践。

接受记者采访时，阿尔布劳身着灰色西装，搭配一条印有汉字的领带。谈到习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，阿尔布劳与记者分享了他与这一理念“相识相知”的故事。

阿尔布劳清楚地记得，几年前他在阅读《习近平谈治国理政》时，第一次接触到人类命运共同体理念。习近平主席“对理念进行的逻辑和理论化探索”给他留下非常深刻的印象。

在阿尔布劳眼中，构建人类命运共同体理念倡导全人类不同文化间和而不同，融合了古老的中国智慧。他说，习近平主席汲取中华优秀传统文化思想的精华，着眼未来，提出的理念与时俱进，是“非常出色的理论创新”。

阿尔布劳为构建人类命运共同体理念所吸引并致力于相关研究，近年来先后出版《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》和《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》两本著作，围绕人类命运共同体、中国的大国角色和大国担当等内容进行了深刻解读与阐述。

《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》英文版新书发布会于今年4月举行。这本著作收录了阿尔布劳近年来研究中国的重要文章。

他在书中写道，新冠疫情凸显构建人类命运共同体的必要性与紧迫性。世界上所有人都应认识到，人类是一个命运共同体，面对全球性挑战和重大问题需要通力合作，共同维护人类家园。新冠疫情还让人们认识到世界需要领导力。在这次疫情中，中国推动国际合作以应对这一全球性挑战，中国的抗疫行动是其领导力的体现。

关于共建“一带一路”倡议，阿尔布劳表示，中国提出的这一倡议关注共同目标。中国并不以居高临下的姿态面对其他国家，而是在寻找共同目标和开发可以共享的项目。

阿尔布劳强调，中国一直支持全球化，并且通过共建“一带一路”倡议推动不同国家实现共同发展。在应对气候变化、环境保护等领域，中国将发挥示范作用。高质量共建“一带一路”充分表明技术可以跨越国界，为更多人造福，这一倡议也有助于推动参与国携手合作办大事，共同应对全球性挑战，从而令全世界受益。

阿尔布劳告诉记者，中国的治国理政思想理念既与中国的历史文化密切相连，又与时俱进、面向未来。在他看来，中国政府的工作在这种思想理念的指导下展开，“这是中国最非凡的优势之一”。

阿尔布劳说，世界未来需要全世界人民共同关注，全球性问题的解决需要跨越边界的共同努力。

(责编：贾文婷、燕勐)