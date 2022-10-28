新华社联合国10月27日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵27日在安理会审议阿卜耶伊局势时发言，呼吁有关方面继续加大政治投入，推动阿卜耶伊问题朝着不断解决的方向发展。

戴兵说，近年来，苏丹和南苏丹双边关系持续向好，双方互相帮助对方推进国内政治进程，这有利于维护地区稳定，也为阿卜耶伊问题的解决创造良好条件。中方欢迎苏丹和南苏丹于今年5月举行联合政治和安全机制会议，在开放过境走廊等方面取得积极进展。中方也对双方为将要举行的联合监督委员会会议开展互动感到高兴。希望双方继续就阿卜耶伊问题加大政治投入，保持对话协商，在非盟、东非政府间发展组织（伊加特）支持下，加快落实阿卜耶伊地区行政和安全临时安排协议，推动阿卜耶伊问题朝着不断解决的方向发展。

戴兵说，中方支持联合国在阿卜耶伊地区开展建设和平项目，帮助改善阿卜耶伊地区民众处境，妥善处置资源争夺诱发的暴力冲突，通过可持续发展筑牢实现持久和平的基础。

戴兵表示，联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）是维护阿卜耶伊地区和平稳定的重要力量，为政治解决阿卜耶伊问题发挥着不可或缺的作用。中方支持联阿安全部队继续履职，也鼓励当事双方继续配合联阿安全部队开展工作。中方维和人员将继续以实际行动支持联阿安全部队工作，坚定践行和平使命。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，联合国安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

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