睿 加 于邦坤

近日，由中国驻马来西亚大使馆支持、马来西亚—中国文化艺术协会主办的2022年第二届国际武术视频大赛落下帷幕。本届大赛以“文化传承，武动世界”为主题，吸引了世界各地的中华武术爱好者踊跃参与，他们用视频弘扬武术，讲述自己的故事。

网络构筑新平台

“本次比赛有超过200个团体和个人报名参与，覆盖全球70个城市，年龄介于6岁至57岁之间，公众点击量超过了200万。”本届国际武术文化视频大赛工委会主席、马来西亚华人黄金水颇为自豪地介绍。相较于2020年举办的第一届国际武术文化视频大赛，本届新增个人赛，并设立人气奖，通过公众投票吸引了更多人的目光。谈到初衷，黄金水说：“武术源自中国，属于世界，非常值得发扬传承。我们意识到视频是最佳的宣传途径，既节省成本，又可以传播得更广。”

退役运动员、马来西亚华侨李辉认为，以视频方式推广武术，能够更好地探索中华武术的精神世界：“我花了半年的时间去备战吉隆坡的武术比赛，结果因为疫情一切都停止了。那段时间我停止训练3个月，去不了练功场，只能在家里待着。于是我开始思考武者修炼的内心境界，探索网络之于武术的机缘。正好通过脸书了解到这个比赛，于是就报名参与了，投稿的视频内容也是关于武术的精神世界。”

连续获得两次季军的马来西亚华侨马运康，也借视频大赛宣传他心目中的武术文化：“武术不是短时间形成的，必须要经过历史的沉淀。我认为，学习武术，一定要了解它的历史。长刀是中国历史上传承相对完整的一种武术器械，我在视频中以明代为背景，身着汉服、舞动长刀，不仅贴合历史，还宣传了汉服文化，这是普通的武术比赛很难做到的。”

中华武术代代传

在黄金水看来，推广武术要从小孩子开始：“本届视频大赛我们特别设立了少年组，有60个小孩子来报名，虽然他们的表演不比成人精彩，但可见武术已经引起了孩子们的兴趣，只要推广下去就会有更多孩子重视武术、爱上中华武术文化。”

“我是在读本地华侨幼儿园时接触到武术的，当时我一下子就爱上了它，并坚持习武至今。”14岁的马来西亚华人少年骆俊宏说，“一段时间后，我就开始跟着本地武术学院的师兄师姐们一起练习。上一届视频大赛我们学院进行了团体演出，本届大赛就是个人报名了。”

马来西亚是一个多元文化的国家，华人众多，武馆林立。黄金水介绍：“近年来当地很推崇武术，武术已经被列入全国运动会的比赛项目中，受到教育部和体育部的重视。很多学校开设武术班作为课外活动，武术教练目前有些供不应求了。”

“因为马来西亚没有人去做少林武术的推广，所以大约6年前我们就通过‘武术进校园’的方式，在当地的一些中学和华人学校推广。”少林禅武馆的华侨孟典民认为，自己作为武者应当有传承武术文化的责任，“我的孩子现在两岁，就已经开始跟着她的师兄师姐一起训练了。未来我也会让她继续学习武术、推广武术。”

出生于马来西亚的华人少年杜浚赫今年14岁，已经是吉隆坡武术队的武术运动员。因为自小喜欢舞狮，6岁便为扎实舞狮步伐基础开始学习武术。他介绍，他周围第二代、第三代华裔同学对于中华武术比较了解，而其他民族的同学则接触不多。“不过马来西亚的各族人民大多知道中华武术。”他说，“如果我们有公开的商业表演，就能让更多当地民众认识中华武术。”

友谊桥梁心连心

虽然比起线下比赛少了几分激情，但李辉仍很推崇视频比赛：“通过视频这种方式，可以让全球的武术爱好者都参与进来。我已经参与了两届视频大赛，很有收获。在此过程中，我认识了世界各地的朋友，还和一个德国的武术爱好者成为了非常好的朋友，我们虽然远隔万里，但是经常交流一些武术心得。”

“武术也是艺术，我们团将舞蹈表演融入武术，成为颇具特色的表演艺术团体。”在李劲松武艺团团长、马来西亚华人李劲松看来，以视频的方式进行比赛虽然少了临场感，无法感受到现场观众的掌声和欢呼，但是可以展现不同的地域特色。

“我们这个作品反映了许多当地的文化特色，比方说，我们去罗浮州的皇宫拍摄影片的其中一个场景。影片中还有新建的体育场以及许多都市景观，都很能反映出我们罗浮州现代化进程中的都市发展。”李劲松说。

“我们在很多地方都开设了训练场所，”孟典民介绍，“很多友族来参加我们的武术活动，比如印度的朋友、马来族的朋友等。我认为我们的推广还是有效果的，学员们都非常热情。”视频中，印度籍的学生完整地演示了一套刀法，清劲刚健。

“我们希望未来视频大赛能够成为一项定期赛事，成为本地区的文化品牌。”黄金水表示，视频大赛没有门槛，人人都可以参与，这能为每个学习、向往中华武术文化的爱好者提供展示的平台，让更多人感受中华武术的魅力。

(责编：贾文婷、燕勐)