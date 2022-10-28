新华社北京10月27日电 10月27日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅同沙特外交大臣费萨尔主持召开中沙高级别联合委员会政治外交分委会第四次会议。

王毅介绍了中国共产党第二十次全国代表大会的重大意义，表示这次大会的最重要成果是选举产生以习近平同志为核心的新一届中央领导集体。有习近平总书记继续掌舵引航，中国这艘巨轮就会沿着正确方向，坚定不移、乘风破浪，实现党的二十大确立的发展战略和目标。

王毅说，中方高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置。中方赞赏沙方坚持一个中国原则，感谢沙方在涉疆、涉台、涉港、人权等事关中方核心利益问题上长期给予中方坚定支持。中方赞赏沙方支持中方提出的全球发展倡议，欢迎沙方积极参与倡议的落实。中方赞赏沙方奉行独立自主的能源政策，为维护国际能源市场稳定作出积极努力。中方支持沙方在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同沙方就中东地区热点问题加强沟通协调，共同维护地区和平稳定，愿同沙方在联合国、金砖、上海合作组织、二十国集团等多边平台加强沟通协作。

费萨尔对中共二十大成功召开表示祝贺。费萨尔表示，沙特始终将对华关系置于同世界各国关系的优先位置，坚持奉行一个中国政策，坚决反对干涉中国内政，坚决抵制将人权问题政治化。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 04 版）

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