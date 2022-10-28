新华社北京10月27日电 近日，多国政党政要持续致电或致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

菲律宾联邦党主席、总统马科斯表示，我谨向您当选中共中央总书记致以热烈祝贺。过去十年，在您的领航掌舵下，中国取得全面的变革性成就。我愿同中国共产党新一届中央领导机构一道努力，继续深化菲中关系，为两国发展、地区和平繁荣稳定作出贡献。

印度总理莫迪表示，值此您再次当选中共中央总书记之际，谨向您致以衷心的问候和祝贺。我期待同您一道，共同为印中双边关系发展注入新的活力。

意大利总统马塔雷拉表示，值此您再次当选中共中央总书记之际，我谨致以最热烈的祝贺。当今世界正面临严峻挑战，我们应共同肩负促进和平与发展的使命，并为之不懈努力。

埃及总统塞西表示，您再次当选中共中央总书记，充分体现了全党、全国人民对您的信任。我对中国共产党取得的光辉成就和为改善中国人民生活作出的卓有成效的贡献表示赞赏。

喀麦隆人民民主联盟主席、总统比亚表示，值此您再次当选中共中央总书记之际，我谨代表喀人民民主联盟全体党员，并以我个人名义，向您致以热烈祝贺。相信在您的领导下，喀中两党两国友好合作关系将继续得到巩固。

卢旺达爱国阵线主席、总统卡加梅表示，您的再次当选彰显了全党对您的信任和信心，祝您在领导中国前进的道路上继续取得成功。期待同您密切合作，共同加强卢中两党两国友好关系。

赞比亚国家发展联合党主席、总统希奇莱马表示，诚挚祝贺您再次当选。赞中两国全天候友谊源远流长，各领域合作成效显著。我期待与您携手努力，推动两国关系深入发展，造福两国人民。

苏里南进步改革党主席、总统单多吉表示，中国共产党在全面建设社会主义现代化国家进程中取得的伟大成就令人震撼，热切期盼中国继续发挥积极作用，为塑造和平友好的国际环境作出贡献。我愿同您一道，推动苏中战略合作伙伴关系健康发展。

蒙古国总统呼日勒苏赫表示，热烈祝贺您再次当选中共中央总书记。相信在您领导下，中国一定能顺利实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标，不断造福中国人民。

叙利亚总统巴沙尔表示，中国一贯坚持原则，秉持公道，捍卫和平，致力于促进全人类的共同发展。世界人民对中国满怀新的期待。

波兰总统杜达表示，祝贺您再次当选中共中央总书记，希望两国继续深化各领域对话交流。

东帝汶人民解放党主席、政府总理鲁瓦克表示，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中国在许多重要领域都取得了举世瞩目的成就。东帝汶愿以中国发展成就和现代化路径为借鉴，努力建设自己的国家。

巴巴多斯工党领袖、政府总理莫特利表示，在您的坚强领导下，中共中央团结带领全党全国各族人民成功应对了各种挑战。坚信中国共产党将为中国和世界创造更加光明的未来。

马耳他工党领袖、政府总理阿贝拉表示，马中建交50年来，两国各领域合作成果丰硕，期待进一步加强双方关系，造福两国人民。

亚美尼亚政府总理帕什尼扬表示，相信在您的领导下，中国共产党将在维护国家稳定发展、增进人民福祉方面发挥更大作用，亚中传统友好必将书写新的篇章。

波黑民主行动党主席、波黑议会民族院副主席伊泽特贝戈维奇表示，中国是国际社会最具影响力的大国之一，在世界舞台上发挥着重要作用。期待同您一道，继续深化两党交流合作，增进两国友好关系。

肯尼亚恢复民主论坛—肯尼亚党领导人、国民议会议长韦坦古拉表示，诚挚祝贺您当选中共中央总书记，期待同您携手努力，不断深化肯中关系，共创更加美好的未来。

也门全国人民大会党副总书记、议长巴尔卡尼表示，坚信在新一届中共中央领导机构带领下，中国共产党必将取得新的伟大胜利。我们愿与中国和中国共产党在改革与发展的征程上携手前行。

巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼表示，在中国共产党的领导下，中国成为世界经济强国，在国际舞台上坚决捍卫自身利益，维护国际公平正义，极大提升了亚洲国家的国际地位。

尼泊尔共产党（联合马列）主席、前政府总理奥利表示，衷心祝贺您再次当选中共中央总书记，这对地区乃至全世界具有重大影响。期待中国引领国际社会特别是发展中国家实现可持续发展目标，推动构建人类命运共同体。

日本公明党党首山口那津男表示，谨代表日本公明党祝贺您再次当选中共中央总书记，并向新一届中共中央领导集体致以良好祝愿。日本公明党愿同中国共产党共同努力，推动构建建设性、稳定的日中关系，为促进国际社会和平与稳定贡献力量。

俄罗斯“公正俄罗斯—爱国者—为了真理”党主席米罗诺夫表示，中共二十大取得重要成果，您的再次当选表明了中国人民对您的信任和拥护。相信您将继续带领中国人民成功完成各项任务和目标。

格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党主席科巴希泽表示，期待进一步深化两党两国关系，为双方各领域合作创造更多机遇。相信在您的领导下，中国人民一定能继续实现发展与繁荣。

阿尔及利亚民族解放阵线党总书记布阿吉表示，您再次当选中共中央总书记，将有力推动全面建成社会主义现代化强国目标的实现。阿民族解放阵线党愿加强同中国共产党的友好关系，服务阿中两国利益。

伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安表示，热烈祝贺您再次当选中共中央总书记，这彰显了伟大的中国人民对您的高度信任。期待在您的引领和推动下，伊中友好合作不断得到深化，并为广大发展中国家带来更多利益。

纳米比亚人组党总书记沙宁瓦表示，热烈祝贺您当选中共中央总书记。人组党期待同姐妹般的中国共产党相互支持、加强合作、互学互鉴。

巴西前总统卢拉表示，祝愿您和全体中国人民在新的伟大征程上取得更大成就。巴中应深化双方关系，携手为构建更加公平的全球治理体系作出贡献。

南非非国大前主席、前总统姆贝基表示，谨向您再次当选中共中央总书记致以热烈祝贺。相信在您领导下，中国将取得新的发展成就，包括南非和非洲大陆在内的世界各国也会从中受益。

塞尔维亚前总统、对华合作国家委员会主席尼科利奇表示，在您的领导下，中国在过去十年取得非凡进步。您的为民情怀和领导智慧为中国乃至全人类的经济、文化和社会繁荣作出了贡献。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，热烈祝贺您再次当选中共中央总书记。在您提出的构建人类命运共同体理念指引下，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，践行多边主义，为应对全球性挑战作出了重要贡献。

此外，发来贺电贺函的还有柬埔寨人民党中央常委、未来首相候选人洪玛奈，科威特王储米沙勒，瓦努阿图统一运动改良党主席、前政府总理萨尔维，肯尼亚橙色民主运动领袖、前政府总理奥廷加，吉布提争取进步人民联盟总书记、政府经济财政部长达瓦莱，委内瑞拉外交部长法里亚，吉尔吉斯斯坦“同心”党主席马马塔利耶夫，土库曼斯坦农业党主席安纳库尔班诺夫，黎巴嫩阿拉伯统一党主席瓦哈布，苏丹大会党主席迪加尔，突尼斯民主爱国人士统一党中央委员会主席朱姆尔，马里联盟党主席特莱塔，塞舌尔联合塞舌尔党主席赫米尼，哥伦比亚激进变革党主席科尔多瓦，南非工会大会总书记费托，埃及前总理沙拉夫，德国社民党前主席、前国防部长沙尔平，老挝奔舍那家族等。

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)