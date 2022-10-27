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专访：中国式现代化为他国发展提供借鉴——访越南社会科学院中国研究所所长阮春强

2022年10月27日14:09 | 来源：新华网
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新华社河内10月27日电 专访：中国式现代化为他国发展提供借鉴——访越南社会科学院中国研究所所长阮春强

新华社记者孙一 陶军

越南社会科学院中国研究所所长阮春强日前在接受新华社记者书面专访时表示，中国已经完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，正在全面建设社会主义现代化国家，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化取得的发展成就给中国人民带来了巨大福祉，中国发展繁荣为其他国家进行经济决策、实现发展繁荣提供重要借鉴。

2000至2003年，阮春强曾在广东中山大学留学，主要研究方向为中国政治与越中关系，见证了中国城乡发展，还曾参与《习近平谈治国理政》第一卷越南文版的翻译工作。

阮春强表示，100多年来，中国共产党已发展为世界最大政党，中国共产党执政取得巨大成就，在全球范围内不断增强影响力，中国成为国际体系中的重要力量。中国发展有利于世界多极化进程，对世界人民都具有重要意义。中国为世界上其他国家发展繁荣提供重要借鉴。

阮春强说，中国共产党领导中国从一个落后的农业国发展成为全球第二大经济体，特别是如期打赢脱贫攻坚战，这是中国共产党取得的巨大成就之一。中国现在是推动全球经济增长的重要引擎。

阮春强表示，过去十年，中国共产党将马克思主义同中国实际相结合，不断对实践进行总结，进行理论创新，又用理论去指导新的实践，得到中国人民的广泛拥护支持。

阮春强认为，中国共产党的领导是中国发展取得巨大成就的关键。当前，中国共产党、中国政府和中国人民正坚定不移地积极推进中国式现代化建设。越南作为社会主义国家和中国近邻，借鉴了中共建党治国的宝贵经验。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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