新华社万象10月27日电（记者章建华）中国驻老挝大使馆国防武官李兵日前对新华社记者说，中国军队专家组援助老挝人民军电视台是近年来中老两军开展的国防友好交流活动之一，中老两军电视工作者在军事新闻领域的交流合作成为两军关系新亮点。

老挝人民军电视台2020年9月开播，经过两年发展，该电视台已有11个自办电视栏目，每天播出时间从5时30分到22时30分，安全播出时间累计超过1.2万个小时。

中国军队专家组帮助老挝人民军电视台建立了完备的采、编、播系统，其电视节目制作和播出水平迈上新台阶。目前，第三批专家组正在老挝首都万象指导、帮助老挝人民军电视台运行和维护。老挝人民军电视台台长扎伦苏表示，第三批专家组为老方节目内容制作提供培训和有力的技术支持。

专家组组长杨涛介绍，从今年8月进驻老挝人民军电视台以来，中方第三批专家组先后指导完成建台两周年、中方第七批赴老挝人民军103医院援建专家组事迹、老挝开门节直播报道等多个特别节目的摄制；专家组还通过开展丰富多彩的电视业务探讨活动，在电视摄像、专题片叙事以及电视新闻拍摄技巧等方面与老挝军队电视同行进行交流。

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