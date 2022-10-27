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欧盟拟严格立法治理空气和水污染

2022年10月27日11:16 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔10月26日电（记者任珂）欧盟委员会26日通过多项提案，建议制定更严格的法规治理空气和水污染，力争到2050年实现零污染。

　　欧盟委员会当天发布公报说，空气和水污染会损害健康、经济和环境，而实施更严格的法规可带来明显的投资回报，欧盟应采取协调一致的行动，从源头上更好地解决污染问题。

　　治理空气污染方面，委员会提议修订欧盟《环境空气质量指令》，制定2030年中期目标，以确保2050年前实现空气零污染。具体措施包括定期评估空气质量标准，降低主要空气污染物PM2.5年度限值，加强空气质量监测与信息公开，通过有效处罚保障污染受害者权益等。

　　治理水污染方面，委员会提议严格城市废水处理及地表水和地下水污染相关规定，包括加强回收城市废水中的资源、系统性监测废水中微生物、要求相关制药和化工企业等污染物生产者支付清污费用、持续更新地表水和地下水污染物清单等。

　　这些提案将由欧洲议会和欧洲理事会按照普通立法程序进行审议。提案一旦通过，将根据设定的时间目标逐步生效。

(责编：贾文婷、燕勐)

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