尼日利亚《黎明报》发行人、尼“一带一路”新闻网成员、阿布贾大学讲师马霍

国际在线报道（记者 王新俊）：尼日利亚媒体界、学界高度关注中国共产党第二十次全国代表大会。尼日利亚《黎明报》发行人、尼“一带一路”新闻网成员、阿布贾大学讲师马霍认为，中共二十大为中国未来规划了蓝图。中国共产党以人民为中心的执政理念，为发展中国家提供了借鉴。

马霍长期关注中国发展、中国与尼日利亚以及非洲国家的互利合作。他认为，习近平总书记在中共二十大上所作的报告为中国未来规划了蓝图。马霍说：“十八大以来，我们看到了中国取得了全方位的卓越成就。在中国共产党领导下，今天的中国是世界上第二大经济体，已经成为全球制造业的引擎。在南南合作方面，中国是全球参与者中的坚实力量，促进了全世界发展中国家的利益，对国际社会和全球经济做出了贡献。”

习近平总书记在中共二十大报告中提到加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

马霍表示：“我们期待中国和其他发展中国家之间更多的合作，我们同样期待中国能够实现其构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，因为中国拥有世界上最多的人口，中国实现‘双循环’目标，将是中国和国际社会的双赢。”

习近平总书记在中共二十大报告中提出全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。

马霍表示，全过程人民民主是以人民为中心的，能够反映人民的愿望，这也体现了中国共产党的执政理念，这值得包括非洲国家在内的发展中国家学习借鉴。马霍说：“中国共产党的执政理念就是以人民为中心，人民是党的所有决策和政策方向的中心。我认为，世界可以从中学到很多东西，特别是发展中国家。非洲各国，特别是我们尼日利亚应该朝这个方向努力，开始向内寻求我们的发展模式，而不是模仿西方的概念、采用西方的政治制度。我们应该向中国学习，结合本国国情发展和建设国家，推动国家不断进步。”

(责编：贾文婷、燕勐)