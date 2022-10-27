国际在线报道（记者 张婧昊）：当地时间10月24号，“瑞士企业对华战略再调整——超越2022”会议在瑞士苏黎世举行。会议由瑞中经济协会、瑞士中心和瑞士经济协会联合举办，150余名嘉宾广泛参与。多位瑞士工商界人士就刚刚闭幕的中共二十大对瑞士工商界对华战略的影响、中瑞自贸协定前景展望、2022年瑞士在华企业调查报告、2022年中国发展和对瑞士经济的影响以及瑞士企业对华战略调整的具体案例等议题进行发言和讨论。

与会人士当天纷纷高度评价中共二十大报告，认为会议成果不仅为中国未来发展描绘了蓝图，也给包括瑞士在内的世界各国经济发展带来了新机遇，注入了信心。瑞中经济协会主席苏利文在接受总台记者采访时表示，中共二十大传递了非常重要的信号。苏利文说：“中国共产党第二十次全国代表大会的召开是一个重要的里程碑，有助于我们了解中国下一步的发展方向，其国内经济的成功之处，以及未来五年将重点关注哪些方面。几十年来，瑞士和中国一直是合作伙伴。我们如何保持这种状态，如何合作，如何利用彼此的优势，（如）市场、研发，获得原材料，引进技术人才，我们如何利用彼此国家的这些优势并将其结合起来以造福两国经济。”

与会人士认为，中共二十大释放出中国将继续深化改革开放、推动科技创新、实现共同繁荣的积极信号，拉动中国经济增长的引擎仍将持续发力。中国不断提升先进技术的需求以及持续增长的国内消费仍然是瑞士企业未来在华业务的增长点，他们对瑞中关系和瑞中经贸合作前景普遍表示乐观。瑞士中心董事长、创始人尼古拉斯·穆西在接受总台记者采访时说：“瑞士企业看重了解（中国）经济形势和商业机会。我认为，对瑞士公司特别有利的是，大会在创新和高科技发展方面提出了强有力的观点，这意味着瑞士（可以）提供大量技术和设备来生产高科技产品。我们也从瑞士中心的一些客户那里获得了经验，他们有更多机会在中国发展业务。”

贝聿铭基金会执行董事罗斯玛丽·穆斯特在接受总台记者采访时指出，中国为促进发展全球共同利益发挥了重要作用。穆斯特说：“我认为中国能够并且已经在全世界产生了非常积极而巨大的影响。我认为中国可以在促进世界共同利益的维护上，在团结各国、团结人民方面发挥领导作用。”

中国驻瑞士大使王世廷出席活动并发表演讲，向与会嘉宾宣介党的二十大精神。王世廷在接受总台记者采访时表示，瑞士工商界在党的二十大结束后第一时间就组织了研讨会。中国未来的发展将为两国合作带来更多机遇。王世廷说：“党的二十大为今后中国的经济发展政策指明了方向。这些政策本身就有很多的契机，很多商机，特别是中国式现代化。我相信，中国式现代化发展道路将为瑞士带来很多新的发展机遇、新的契机。特别是科技发展，在瑞士和中国互补领域比较强的，在科技、人工智能、环保这些领域，我相信都有更多的契机。中国将会继续深化全面改革开放，这些给瑞士商界带来了非常强烈的信心。”

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