中国日报网10月26日电 中国共产党第二十次全国代表大会于10月22日在人民大会堂胜利闭幕，此次大会成为了全世界媒体关注的焦点。近日，巴西总统前首席经济顾问、清华大学公共政策与管理学院公共政策教授亚历山德罗·哥伦别斯基·特谢拉（Alessandro Golombiewski Teixeira）在中国日报上发表的标题为《中国为更光明的未来树起了路标》一文中表示，大会受到了极大关注，因为世界希望更好地了解未来的中国是一个什么样的国家，而这又将对未来世界产生重大影响。

特谢拉指出，二十大报告展现了中国在中国式现代化道路上继续前进的信心和决心。现代化是世界各国的必由之路和发展追求，与人民的幸福息息相关。正如报告所强调的，中国旨在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化道路为中国未来的发展指明了方向，它既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。可以为世界其他国家的现代化进程提供借鉴。

报告显示，十年来，中国的国内生产总值从五十四万亿元增长到一百一十四万亿元，经济总量占世界经济的比重达百分之十八点五。特谢拉说，更重要的是，中国的扶贫工作已经使近1亿人脱贫，中国已经形成世界上人口最多的中等收入群体。

特谢拉表示，中国的一个又一个举世瞩目的成就，坚持了深化改革开放的信心，也给了广大发展中国家实现社会全面发展的希望。

未来五年，是中国全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。对于二十大报告，特谢拉称其中描绘的未来五年的蓝图体现了非凡的政治智慧和决心，体现中国坚持走和平发展道路，提升国际地位和影响力，在全球治理中发挥更大作用的意愿。

二十大报告表示在国际舞台上中国坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，并强调中国将始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。特谢拉表示人们普遍认为，未来将有更多国家走出自己的发展道路，共同参与全球治理，形成和谐的国际秩序。

特谢拉在文章最后提到，中国在 “十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出，要坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。这条道路可以激发世界各国对美好未来的憧憬，携手构建人类命运共同体。通过中国提出的一系列倡议，如全球发展倡议和全球安全倡议，世界正在认识到一种基于对话和相互尊重的领导力。

（编译：马芮 编辑：韩鹤）

(责编：贾文婷、燕勐)