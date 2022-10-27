新华社首尔10月26日电 10月25日是中国人民志愿军抗美援朝出国作战72周年纪念日。当天，中朝双方在平壤友谊塔举行敬献花圈活动，深切缅怀在抗美援朝战争中牺牲的志愿军先烈。

中国驻朝鲜大使馆临时代办孙洪量、旅朝华侨、在朝中资机构、媒体代表，以及朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长姜润石等朝鲜党政军有关部门负责人及平壤市民代表出席。

以中国驻朝鲜大使馆名义、以朝鲜劳动党中央委员会、最高人民会议常任委员会和内阁联名敬献的花圈整齐摆放在友谊塔前。朝鲜国防省、外务省、社会安全省、对外经济省、文化省、对外文化联络委员会和朝中友好协会、朝鲜劳动党平壤市委员会和平壤市人民委员会等也敬献了花圈。

上午10时，全体参加人员在友谊塔前整齐肃立，朝鲜人民军军乐队奏中朝两国国歌。伴随着深情的《献花曲》，中朝双方代表缓步上前将花圈抬上友谊塔塔基。孙洪量和姜润石缓步上前整理缎带，全体人员鞠躬默哀，向先烈们致以最崇高的敬意，表达最深切的哀思。平壤市各界群众代表也向友谊塔敬献花束。

中朝友谊塔建成于1959年，位于平壤牡丹峰区。塔身由1025块花岗岩和大理石砌成，象征中国人民志愿军1950年10月25日赴朝作战。

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 05 版）

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