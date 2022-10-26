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津巴布韦民众抗议西方国家对津实行非法制裁

2022年10月26日21:12 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷10月26日电（记者张保平）10月25日是南部非洲发展共同体（南共体）“反制裁日”。当天，数千名津巴布韦民众聚集在哈拉雷美国大使馆外，抗议西方国家20多年来对这个南部非洲国家实施的制裁。

　　当天，津巴布韦副总统奇温加宣读了总统姆南加古瓦的讲话，谴责西方国家对津实行非法制裁，并表示津“没有也永远不会屈从于制裁，不会放弃作为一个主权国家为人民选择的发展道路”。

　　在美国大使馆外，示威者挥舞标牌，谴责制裁。他们大多是年轻人，表示经济制裁对他们生计造成严重影响。

　　当地反制裁游说团体“公民反对制裁”执行主任马丁·扎雷说: “制裁必须取消，它们影响了津巴布韦经济20多年，津巴布韦人民遭受了苦难。”

　　由于殖民时期的历史原因，津巴布韦大部分土地尤其是优质土地一直掌握在白人农场主手中。2000年，津政府开始推行土地改革，将白人农场主的土地收归国有并分发给无地的黑人。这一举措引发美英等西方国家长达20多年的经济制裁。2019年，南共体将每年的10月25日定为“反制裁日”，以声援津巴布韦，反对制裁。

(责编：崔译戈、杨牧)

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