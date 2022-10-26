国际问题观察员 欧阳武懿

恰如灯下，故人万里，归来对影。意大利，这位自古便相知相交的故人，乘着中国—意大利文化与旅游年的东风来到中国朋友的家中作客，分享最珍贵的旧日记忆。“意大利之源——古罗马文明展”，这场新冠疫情发生以来欧洲国家在华举办的规模最大、水平最高的文物展，将公元前四世纪到公元一世纪意大利半岛实现统一的历史进程向中国这位同样拥有悠久文明的东方老友娓娓道来。“休息中的拳击手”、“卡皮托里尼山三主神”、“母亲像”、“胜利之翼”、“奥古斯都家族群像”......26家意大利国家级博物馆收集的503件承载着意大利文明源流的古罗马文物珍品，向中国国家博物馆的观众们徐徐诉说着这段千年情谊的起点，也续写着中意友谊的新篇。

志合者，不以山海为远。2019年3月，习近平主席在对意大利进行国事访问前夕在意《晚邮报》发表署名文章指出：“中国和意大利是东西方文明的杰出代表，在人类文明发展史上留下浓墨重彩的篇章。”中意两个伟大文明的友好交往源远流长、历久弥新。甘英远使大秦，维吉尔遐想丝国；马可波罗东行万里，述作《马可·波罗游记》；徐光启与利玛窦共译《几何原本》，惺惺相惜......凡此种种，无一不在中西交往史上传为佳话。中意君子之交，千载旧雨之外，而今更有新知。习近平主席指出，中意建交以来，无论国际风云如何变幻，两国始终相互信任、密切合作，树立了不同社会制度、文化背景、发展阶段国家互利共赢的典范。从共建“一带一路”、合作应对疫情，到中意两个拥有最多世界遗产的国家推进遗产地结好、相互支持接续举办冬奥会，都展现着两大文明古国对彼此的真诚欣赏和由衷尊重。

一花独放不是春，百花齐放春满园。“意大利之源——古罗马文明展”的展品中，原作于希腊的“休息的拳击手”栩栩如生、兼收希腊仿古风格和罗马时尚的“阿波罗铜像灯座”典雅华丽，拉丁语、伊特鲁里亚语、威尼托语铭文篆刻各美其美，无一不在向我们展示着不同文化、文明的和合之美，而中意友好交往的历史也证明，山高水远无法阻隔交流交融，和谐共生方才愈发姹紫嫣红。在世界秩序面临复杂深刻冲击的当下，国际社会更应坚持以文明交流互鉴为和平筑基、为发展助力、为友谊架桥，以不同文明相互尊重、和谐共处扬弃“文明冲突论”、“文明优越论”之沉渣，超越集团政治、意识形态对抗的藩篱。促进文明互尊互鉴，中国是倡导者，更是行动者，在致“意大利之源——古罗马文明展”开幕式的贺信中，习近平主席再次强调：“相互尊重、和衷共济、和合共生是人类文明发展的正确道路。中国愿同国际社会一道，坚持弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，推动构建人类命运共同体。”

相知无远近，万里尚为邻。以文明之火照亮世界团结共进之路，以互尊互信、和衷共济的天下情怀共建人类命运共同体，我们终将迈向持久和平、共同繁荣的未来。

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